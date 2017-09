Ulkomaat

Ammusvarasto räjähti Ukrainassa – kolme kylää evakuoitiin, pääministeri epäilee sabotaasia

Ammusvarasto räjähti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kalynivkan kylä

Ukrainassa tiistaina illalla Suomen aikaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Ukrainan puolustushallinto tutkii nyt, onko Kalynivkan räjähdyksessä ja tulipalossa kyse sabotaasista vai huolimattomuudesta.”Tämä on Ukrainan armeijan arsenaalia. En usko että sen tuhoutuminen on vahinko”, sanoi Ukrainan pääministeri Volodymyr Groysman tv-puheessaan AFP:n mukaan.Räjähdyksen johdosta jouduttiin evakuoimaan Kalynivkan kylä jossa varasto sijaitsi, sekä kaksi naapurikylää. Poliisin mukaan evakuoituja ihmisiä on yli 30 000. Ukrainan hätätilaministeriön mukaan myös alueen sairaaloista evakuoitiin yhteensä 180 potilasta.Kalynivkan kylässä rakennukset ovat kärsineet vahinkoja. Ikkunoita ja ovia on tuhoutunut räjähdysten voimasta.Lisäksi ilmatila jouduttiin sulkemaan noin 50 kilometrin säteellä onnettomuuspaikasta, kertoo uutistoimisto AFP. Ammusvarasto-onnettomuus on järjestyksessä jo toinen, joka kohtaa Ukrainan armeijaa kuluvan vuoden aikana. Maaliskuussa yksi ihminen kuoli, kun ammusvarasto räjähti Itä-Ukrainan Balakliyassa.sijaitsee Ukrainan keskiosassa Vinnytsian hallintoalueella noin 200 kilometriä pääkaupunki Kiovasta länteen, kaukana Itä-Ukrainan sotatoimialueesta jossa jo yli 10 000 ihmistä on kuollut kevään 2014 jälkeen, jolloin Venäjän-mieliset separatistit julistivat Venäjän tuella irrottavansa kaksi maakuntaa Kiovan hallinnosta.Kalynivkaan oli varastoitu AFP:n mukaan tykistön ammuksia.