YK joutui lykkäämään vierailua Myanmarin konfliktialueelle – Bangladeshissa löydettiin 14 hukkuneen pakolaisen ruumiit

Ulkomaat

YK joutui lykkäämään vierailua Myanmarin konfliktialueelle – Bangladeshissa löydettiin 14 hukkuneen pakolaisen

Yangon

YK:n suunnittelemaa

Sadattuhannet

Taistelut

Keskiviikkona

vierailua taistelujen repimään Rakhinen osavaltioon Myanmarissa joudutaan lykkäämään huonon sään vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.YK:n delegaation piti matkustaa torstaina alueelle, jolta lähes puoli miljoonaa rohingya-muslimia on paennut viime viikkoina Bangladeshiin.”Hallituksen järjestämää vierailua lykättiin ensi viikkoon sääolosuhteiden vuoksi”, paikallisen YK-toimiston tiedottaja sanoi kertomatta lisätietoja.Myanmarin hallitus ei ole suhtautunut myönteisesti kansainvälisen avun jakamiseen Rakhinen osavaltioon.pakolaiset kärsivät ruuan, lääkkeiden ja suojan puutteesta.Torstaina Bangladeshin poliisi löysi 14 hukkuneen pakolaisen ruumiit, kertoo uutistoimisto Reuters. Pakolaiset olivat joutuneet veden varaan heidän veneensä kaaduttua merenkäynnissä. Uhrien joukossa oli Reutersin mukaan yhdeksän lasta.Avustusjärjestöjen mukaan Bangladeshiin saapuneiden rohingya-pakolaisten määrä on noussut jo yli puolen miljoonan.Myanmarin syrjäisessä Rakhinen osavaltiossa puhkesivat elokuun lopussa, kun joukko rohingya-sissejä hyökkäsi Myanmarin armeijan tukikohtiin. Tämän jälkeen Myanmarin armeija vastasi väkivallalla, joka on johtanut vakavaan pakolaiskriisiin.Myanmarin hallitusta on syytetty etnisestä puhdistuksesta Rakhinessa. Rohingya-muslimeja on pitkään syrjitty Myanmarissa.joukko kansainvälisiä avustusjärjestöjä vaati Myanmarin hallitukselta pääsyä Rakhineen osavaltioon. Myanmar on kieltänyt kansainvälisiä järjestöjä sekä YK:ta työskentelemästä alueella ja perustellut kieltoa turvallisuussyillä.”Me vaadimme hallitusta ja Myanmarin viranomaisia varmistamaan, että kaikilla ihmisillä Rakhinen osavaltiossa on täysi vapaus ja rajoittamaton oikeus henkiä pelastavaan humanitaariseen apuun”, sanoivat järjestöt, joiden joukossa on muun muassa Pelastakaa lapset ja Oxfam.