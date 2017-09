Jo liki 150 000 paennut uhkaavaa tulivuorta Balilla – turistikohteetkin tyhjenevät, ihmiset yrittävät pelastaa eläimiä

Ulkomaat

Jo liki 150 000 paennut uhkaavaa tulivuorta Balilla – turistikohteetkin tyhjenevät, ihmiset yrittävät pelastaa

Indonesiassa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vapaaehtoiset

Agung-vuoren

Le volcan du mont Agung gronde depuis le mois d’août. La menace d’une éruption a poussé les autorités à déplacer plus de 130 000 personnes. pic.twitter.com/dEeQrtgPCOhttps://t.co/dEeQrtgPCO — Le Monde (@lemondefr) 29. syyskuuta 2017 https://twitter.com/lemondefr/status/913766005985431554?ref_src=twsrc%5Etfw