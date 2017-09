Trump haukkui Puerto Ricon pääkaupungin pormestarin ja ihmetteli, miksi hurrikaanin runtelema saari ei auta itse itseään

Ulkomaat

Trump haukkui Puerto Ricon pääkaupungin pormestarin ja ihmetteli, miksi hurrikaanin runtelema saari ei auta it

Yhdysvaltain

Presidentti

The Mayor of San Juan, who was very complimentary only a few days ago, has now been told by the Democrats that you must be nasty to Trump. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/914087234869047296?ref_src=twsrc%5Etfw

...Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/914089003745468417?ref_src=twsrc%5Etfw

...want everything to be done for them when it should be a community effort. 10,000 Federal workers now on Island doing a fantastic job. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/914089888596754434?ref_src=twsrc%5Etfw

Fake News CNN and NBC are going out of their way to disparage our great First Responders as a way to "get Trump." Not fair to FR or effort! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/914094625488502784?ref_src=twsrc%5Etfw

Puerto Rico

The goal is one: saving lives. This is the time to show our "true colors". We cannot be distracted by anything else. pic.twitter.com/7PAINk19xMhttps://t.co/7PAINk19xM — Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) 30. syyskuuta 2017 https://twitter.com/CarmenYulinCruz/status/914103908422881280?ref_src=twsrc%5Etfw