Mellakkapoliisit ampuneet ihmisiä kumiluodeilla, silminnäkijät kertovat haavoittuneista – Kataloniassa äänestetään itsenäisyydestä, HS seuraa

Ulkomaat

Mellakkapoliisit ampuneet ihmisiä kumiluodeilla, silminnäkijät kertovat haavoittuneista – Kataloniassa ääneste

Äänestys Katalonian

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

MT @TheLocalSpainhttps://twitter.com/TheLocalSpain?ref_src=twsrc%5Etfw Riot police appear to be firing rounds of rubber bullets to disperse crowds in Barcelona pic.twitter.com/N3MemGdeHVhttps://t.co/N3MemGdeHV #1OctARVhttps://twitter.com/hashtag/1OctARV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) 1. lokakuuta 2017 https://twitter.com/YanniKouts/status/914413129504829442?ref_src=twsrc%5Etfw

Espanjan keskushallinto

Kataloniassa

Katalonian aluehallinto