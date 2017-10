Ulkomaat

Trumpin usko diplomatiaan Pohjois-Koreassa horjuu – ”Pikku rakettimiehen kanssa keskusteleminen on ajanhukkaa”

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/914497947517227008?ref_src=twsrc%5Etfw

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/914565910798782465?ref_src=twsrc%5Etfw

