Lentoyhtiön toimilupa umpeutui, seurauksena rauhanajan suurin kansalaisten kotiutusoperaatio: Britannia joutuu lennättämään 110 000 brittiä maailmalta

Ulkomaat

Lentoyhtiön toimilupa umpeutui, seurauksena rauhanajan suurin kansalaisten kotiutusoperaatio: Britannia joutuu

Britannian

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lentoyhtiöllä

Myös Monarch

We're sorry to announce that Monarch has suspended flights and holidays. Please check https://t.co/buw8yPzDGYhttps://t.co/buw8yPzDGY for further information. pic.twitter.com/CA6jdMLu1Chttps://t.co/CA6jdMLu1C — Monarch (@Monarch) 2. lokakuuta 2017 https://twitter.com/Monarch/status/914689784857219072?ref_src=twsrc%5Etfw

Kilpailu Euroopan