Brexit yllätti Britanniassa pitkään asuneen suomalaisfyysikon: ”Elin kuplassani – sitten vasta tajusin, ettei suuri osa kansasta pidäkään meitä tervetulleina”

Kuka

Arttu Rajantie



Arttu Rajantie, 43, on teoreettisen fysiikan professori Imperial College London -yliopistossa.



Aiemmin Rajantie on toiminut tutkijana Cambridgen ja Sussexin yliopistoissa.



Jo 19 vuotta Britanniassa asunut Rajantie on kotoisin Espoosta. Hän väitteli Helsingin yliopistosta vuonna 1997.



Rajantiellä ja hänen kemistivaimollaan on 15-, 13- ja 7-vuotiaat lapset.



Rajantie harrastaa lukemista ja puutarhanhoitoa. Hän toimii yläasteikäisten lastensa koulun johtokunnassa.