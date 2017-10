Ulkomaat

Yhdysvallat aikoo karkottaa valtaosan Kuuban suurlähetystön väestä selittämättömien äänihyökkäysten vuoksi

Yhdysvallat

Amerikkalaisviranomaiset

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uhrien kokemukset

Ääniaseita

Yhdysvallat