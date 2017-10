Kataloniassa purkautuvat nyt vuosisataiset voimat – Heikki Aittokoski paneutui Kuolemantanssi-kirjassaan Espanjaa repiviin ristiriitoihin, kirjan kaksi laajaa lukua nyt kaikkien luettavissa

Ulkomaat

Kataloniassa purkautuvat nyt vuosisataiset voimat – Heikki Aittokoski paneutui Kuolemantanssi-kirjassaan Espan

– eli miksi 1700-luku herää henkiin FC Barcelonan kotikatsomossa

Ottelun

37. minuutilla Luis Suárezia rikotaan hyökkäystilanteessa. Erotuomari viheltää FC Barcelonalle vapaapotkun. Sitä asettuu antamaan Lionel Messi. Stadion hiljenee. Messi tutkailee Deportivo La Coruñan maalia noin 25 metrin etäisyydeltä. Niin kuin maalivahdit aina, Deportivon German Lux ohjaa joukkuetovereitaan muurin muodostamisessa. Messi luo viime hetken levollisen silmäyksen kohti maalia, ottaa muutaman askeleen vauhdin, ja – 67000 hengen yleisö repeää riemuun. GOOOOOOL!!!Argentiinalainen Lionel ”Leo” Messi on tähänastisen 2000-luvun ylivoimaisesti kirkkain jalkapallotähti. Hänen tietää jo nyt jäävän jalkapallon aikakirjoihin yhtä suurena kuin Brasilian Pelé tai Argentiinan Diego Maradona. Maailmanmestaruus Messiltä vielä puuttuu.Barçan kannattajat Camp Noulla ovat saaneet taas kerran sitä, mitä he kultapojaltaan odottavat. Messi tykitti vasemmalla jalallaan, pallo kipusi muurin yli ja singahti kierteisenä maalin oikeaan takanurkkaan. Kuin ballistinen ohjus, jonka lentorata on laskettu millintarkasti. Suoritus on häikäisevä, mutta Messiltä se näyttää sujuvan täysin vaivattomasti. Siinä on taikaa. Barça on siirtynyt johtoon 1–0.”Kaveri ei turhia hermoile”, toteaa Josep Mallat, 74-vuotias eläkeläinen, jahka on lopettanut tuuletukset. Mallat on sattunut vieruskaveriksi Camp Noulla, eikä parempaa vieruskaveria voisi toivoa. Syksyllä tuli täyteen 50 vuotta siitä, kun hän hankki Barçan kausikortin. Mallat on ytimiään myöten blaugrana, sinisen ja syvänpunaisen mies, tietää joukkueestaan jokseenkin kaiken ja on valmis jakamaan tietoaan ulkomaalaiselle katsojalle, ihan alkeista alkaen. Camp Nou lausutaan Kamp Nou, Mallat korjaa, ei Kamp Nuu. Camp Nou on katalaania – tietenkin, kun Barcelonassa ollaan – ja tarkoittaa ”uutta kenttää” tai ”uutta stadionia”. Nimi on sikäli harhaanjohtava, että Barçan kotistadion rakennettiin 1950-luvulla. Camp Noulle mahtuu nykyisin 99000 katsojaa. Stadion on kaiketi Euroopan suurin.(Kirjoitus jatkuu kuvan jälkeen.)FC Barcelona hallitsee ensimmäistä puoliaikaa. Leo Messi ja Andrés Iniesta hääräävät keskikentällä ja rakentelevat kuvioita. Välillä he tavoittelevat pystysyötöillä Luis Suárezia, mutta Deportivon puolustajat ovat tarkkoina, eikä uruguaylainen tähtihyökkääjä pääse kunnon maalintekopaikkoihin. Pari minuuttia ennen puoliaikaa nähdään harvinaisuus: nappisyötöistään tunnettu Iniesta tarjoilee pallon tökerösti suoraan vastustajalle.Deportivo ei ole huono. Tämä on viimeinen ottelu ennen La Ligan joulutaukoa, ja kuten espanjalainen kommentaattori saattaisi sanoa, galicialaiset eivät ole tulleet Barcelonaan juomaan teetä. Barça johtaa sarjaa, kuinkas muuten, mutta madridilaisjoukkueet Atlético ja Real Madrid hengittävät niskaan. Deportivo La Coruña on sarjakuutonen.FC Barcelona on nykyisessä kokoonpanossaan maailman ehkä paras seurajoukkue. Kaudella 2014–15 sinipunaiset voittivat Espanjan liigamestaruuden, Espanjan cupin eli Copa del Reyn sekä Euroopan seurajoukkueiden Mestarien liigan. Tähtikolmikko Messi, Neymar ja Suárez teki kauden aikana yhteensä ennätykselliset 122 maalia.Brasilialainen Neymar ei ole tänä iltana totutulla paikallaan, vasemmalla laidalla singahtamassa taiturimaisiin pistohyökkäyksiin. Hän joutuu seuraamaan Deportivo-ottelua katsomosta. Hän on loukkaantunut, Josep Mallat kertoo. Ilman Neymariakin Barçan pitäisi kyllä peitota Deportivo. Ja niin totisesti näyttää käyvän. Ensimmäinen puoliaika päättyy lukemiin 1–0, mutta Barça on hallinnut peliä. Tilastotkin todistavat, että pallo on ollut sinipunaisten hallussa 71 prosenttia ajasta.Puoliajalla Josep Mallatilla on aikaa kertoilla niin itsestään kuin FC Barcelonasta ja Kataloniasta. Mallat on enemmän kuin fani. Hän on Barçan jäsen, socio, ollut jo monta vuosikymmentä. Mallat kaivaa esiin jäsenkorttinsa. Hän on ylpeä jäsennumerostaan: 1781. Siitä pystyy päättelemään, että mies on ollut mukana kauan. Seuralla on 144 000 jäsentä. Jäsenyys ei ole liian kallis intohimo. Mallatkin elätti itsensä tarjoilijana, kunnes jäi kymmenisen vuotta sitten eläkkeelle.Lippalakkipäisellä Mallatilla on vakiopaikka Camp Noulla. Ja istuinsuoja, jonka hän aina asettelee ottelun aluksi. FC Barcelona on hänelle elämäntapa. Ja jos Mallat on enemmän kuin fani, niin Barça on enemmän kuin seura. Juuri niin kuuluu Barçan tunnuslause: ”Més que un club.” Tunnuslauseeseen sisältyy vahva ajatus siitä, että jalkapallo on enemmän kuin urheilua. Siksi Camp Noulle kannattaa mennä katsomaan muutakin kuin jalkapalloa, niin viihdyttävää kuin pelkkä pelikin on.Barçan miehistö on katalonialaisen nationalismin viheriölle siirretty ruumiillistuma. Harva seurajoukkue on yhtä poliittinen kuin Barça, vaikka virallisesti seura välttää poliittisia kannanottoja. Ne eivät ole bisneksen kannalta viisaita, ja Barça on todellakin bisnes. Seuran liikevaihto on 600 miljoonan euron kieppeillä. Katalaanit pitävät sitä epävirallisena maajoukkueenaan – olkoonkin, että suurimmat tähdet ovat Etelä-Amerikasta.Katsomossa liehuu punakeltaisia esteladoja, joilla viestitään Katalonian itsenäistymishalua. Punaisia ja keltaisia vaakaraitoja, vasemmassa reunassa sininen kolmio, jonka sisällä viisisakarainen valkoinen tähti. Espanjan yhtenäisyyden kannattajat sanoisivat, että esteladat ovat separatistien symboleja. Katalonian itsenäisyysmielisten mielestä lippu on ilmaus kansakunnan tahdosta.(Kirjoitus jatkuu kuvan jälkeen.)Lipunliehutus ei Barçassa ole jäänyt katsomon puolelle. Josep Mallat kertoo, mitä puolustaja Gerard Piqué teki kesäkuussa 2015 Mestarien liigan loppuottelussa. Loppuvihellyksen jälkeen, kun Barça oli voittanut italialaisen Juventuksen maalein 3–1, Piqué nappasi punakeltaisen lipun katalonialaiselta fanilta, marssi sen kanssa keskiympyrään ja istutti tangon aloituspisteeseen. Luottopakki Piqué on Barçan kasvatti ja joukkueen äänekkäin katalonialaisnationalisti. ”Vahva katalonialainen”, kuten Mallat luonnehtii. Piqué on ottanut julkisesti kantaa Katalonian itsenäisyyden puolesta. Muualla Espanjassa Piquén aktivismi ärsyttää. Kun Espanjan maajoukkue syyskuussa 2015 pelasi Slovakiaa vastaan, kotiyleisö buuasi ja vihelsi Piquélle toistuvasti, läpi ottelun. Slovakia-peli pelattiin Pohjois- Espanjan Oviedossa, Asturian maakunnassa. Buuausta ei laimentanut edes se, että Piqué on monen Barçan pelaajan tavoin Espanjan maajoukkueen vakiokalustoa. Piqué oli voittamassa Espanjalle maailmanmestaruutta vuonna 2010 ja EM-kultaa vuonna 2012.(Kirjoitus jatkuu kuvan jälkeen.)Barçan kotiotteluiden rituaaleihin kuuluu, että kun peliaikaa on kulunut 17 minuuttia 14 sekuntia, yleisö ryhtyy huutamaan rytmikkäästi: ”In – inde – independència!” Vieruskaveri Josep Mallat on itsenäisyyshuutoihin niin tottunut, ettei kiinnitä niihin erityistä huomiota. Rituaalin syyn hän tietysti tietää ja osaa selittää, niin kuin varmaan kaikki aikuiset katalonialaiset. 17 minuuttia 14 sekuntia tulee vuodesta 1714. Tuolloin, Espanjan perimyssodan päätteeksi, Barcelonan kaupunkia puolustaneet joukot joutuivat antautumaan espanjalaispiirittäjille. Barcelona ja koko Katalonia päätyivät Espanjan kuningas Filip V:n alaisuuteen, ja tämä taas keskitti vallan tiukasti Madridiin. Barcelonan antautumispäivä oli 11. syyskuuta. Se on edelleen katalonialaisten kansallispäivä, Diada Nacional de Catalunya. Päivän viettoa ovat viime vuosina sävyttäneet miljoonan osallistujan itsenäisyysmarssit Barcelonan kaduilla. Vuonna 2013 Diadan päätapahtuma oli 480 kilometrin ihmisketju katalonialaisten maiden halki. Ihmisketju oli nimeltään ”Katalonian tie”, ja oli itsestään selvää, mihin 1,6 miljoonaa osallistujaa haluaa sen johtavan.Katalonialainen nationalismi on useimpien eurooppalaisten nationalismien tavoin 1800-luvun peruja. Lisää pontta se sai vuoden 1898 sodasta, jonka Espanja hävisi Yhdysvalloille ja jossa se menetti viimeisetkin isoista siirtomaistaan, Kuuban ja Filippiinit. Sotilaallinen nöyryytys murensi Espanjan valtion arvovaltaa, mikä käänteisesti vahvisti alueellisia pyrkimyksiä. Sattumalta samoihin aikoihin, marraskuussa 1899, perustettiin Futbol Club Barcelona. Jalkapallo oli vielä nuori laji, jolla ei alkujaan ollut mitään tekemistä espanjalaisten nationalismien kanssa. Tämä muuttui pian.Esimerkistä käyvät Antwerpenin olympialaiset kesällä 1920. Silloin Espanjan maajoukkue matkusti ensi kertaa ulkomaille pelaamaan (junalla kolmannessa luokassa), eikä ilman ristiriitoja. Olympiajoukkueen 21 pelaajasta 14 oli baskeja, neljä katalonialaisia ja kolme Galiciasta. Madridin lehdissä nousi poru, koska joukkoon ei mahtunut yhtään pelaajaa Espanjan espanjankielisiltä sydänmailta, ei edes Real Madridista. Espanja karsiutui Antwerpenin puolivälierissä hävittyään Belgialle 3–1. Isäntämaan Robert Coppée teki ottelussa hattutempun eli kolme maalia. Belgia voitti koko turnauksen. Espanja pääsi kuitenkin monimutkaisten kiemuroiden kautta pelaamaan olympiahopeasta. Tšekkoslovakian joukkue oli kävellyt loppuottelussa kentältä kesken ottelun (tappioasemassa 0–2) vastalauseena tuomarille, joten hopeamitalisti piti ratkaista ylimääräisillä peleillä. Hopeaottelussa Espanja kukisti Hollannin maalein 3–1. Ratkaisevassa roolissa oli 19-vuotias barcelonalainen Ricardo Zamora, josta sittemmin tuli maalivahtilegenda.1930-luvulla, niin sanotun Espanjan toisen tasavallan aikana, Katalonia sai rajoitetun itsehallinnon. Omia hallintoelimiä kutsuttiin silloin niin kuin nytkin nimellä Generalitat de Catalunya. Autonomia jäi lyhytikäiseksi. Espanjan sisällissota ja diktaattori Francisco Franco tekivät siitä lopun. Ei ole suurta liioittelua sanoa, että Francon kaudella katalonialaisen itsetunnon ainoaksi näkyväksi ilmentymäksi jäi FC Barcelona.Sisällissota ja Franco sinetöivät FC Barcelonan poliittisen luonteen. Täällä ei ole unohdettu, että sodan alussa Francon falangistit murhasivat seuran puheenjohtajan Josep Sunyolin. Murhatyö tapahtui 6. elokuuta 1936 Sierra de Guadarramassa, lähellä paikkaa, jonne Franco myöhemmin rakennutti suuruudenhulluksi monumentikseen Kaatuneiden laakson.Francon diktatuurissa Espanja oli yksi ja jakamaton. Kaikki muut nationalismit, etenkin baskiaate ja catalanisme, kukistettiin kovakouraisesti. Sodanjälkeisinä vuosina tuhansia katalonialaisia teloitettiin tai lähti maanpakoon. Katalaanin ja baskin puhuminen oli pannassa, ja kulttuurijärjestöt olivat poliisivaltion syynissä. Poliittisista oikeuksista oli turha haaveilla. Mutta jalkapalloa edes Franco ei voinut lakkauttaa. Eikä ehkä olisi halunnutkaan, koska urheilu oli sittenkin varsin vaaraton varaventtiili.Eläkeläinen Josep Mallat muistaa hyvin Francon ajat. Hänellä on ollut kausikortti vuodesta 1965. Noina vuosina Argentiinasta ei tullut Barcelonaan tähtipelaajia, mutta sieltä tuli jotain eri tavalla tärkeää: kirjallisuutta. Mallat kertoo, että hänellä on yhä kirjahyllyssä katalaaninkielisiä teoksia, jotka on painettu Argentiinassa tai Ranskassa. Espanjassa niitä ei saanut painaa, joten kielletyt teokset salakuljetettiin ulkomailta.Sortovaltiossa eläminen toi Barçan peleihin erityisen latauksen. Futiskenttien tunnekuohulle on espanjan ja katalaanin kielessä oma sanansakin: morbo. Sanaa on vaikea kääntää. Se tarkoittaa vastustajaan kohdistuvaa raivonsekaista kaunaa, johon tietysti sisältyy oman joukkueen maaninen fanittaminen. Alatyylisesti voisi ehkä puhua futisvitutuksesta. Englantilaiskirjailija Phil Ball on kirjoittanut ilmiöstä hienon kirjan, jonka nimi on Morbo: the Story of Spanish Football. Vuonna 2001 ilmestynyt tietokirja kertoo nimensä mukaisesti Espanjan jalkapallon historiasta, mutta siinä ohessa laajemminkin Espanjasta.Morbo elää yhä Espanjan jalkapallossa. Kun Gerard Piquéltä kysyttiin lehtihaastattelussa, mitä hän ajattelee saamistaan vihellyskonserteista, hän totesi olevansa vain oma itsensä ja aiheuttavansa sen takia morboa.Espanjan liigassa paraatiesimerkki morbosta on El Clásico (katalaaniksi El Clàssic). Klassikolla tarkoitetaan Real Madridin ja FC Barcelonan kohtaamisia. Kannattajakuntien välinen morbo on syvään juurtunut, kenties ikuinen, ja siinä on poliittinen elementti. Barça-fanien mielestä Real Madrid oli Francon lellikkijoukkue, jota erotuomarit eivät rohjenneet olla suosimatta. Tästä laulettiin jalkapallokatsomoissa pilkkalauluakin: ”Así, así, así gana el Madrid.” (Näin, näin, näin voittaa Madrid.)Francon mahdollisista suosimismääräyksistä ei ole todisteita. Kiistatonta on kuitenkin se, että Real Madridin puheenjohtajaksi nimitettiin vuonna 1944 Santiago Bernabeú, sisällissotaan vapaaehtoisena osallistunut ja falangistien kunniamerkillä palkittu Francon uskollinen tukija. Bernabeú johti Real Madridia koko Francon valtakauden ja nosti joukkueen yhdeksi Euroopan menestyksekkäimmistä. Turha vaatimattomuus Bernabeúta ei vaivannut, koska hän salli nimetä Realin 1950-luvulla rakennetun kotistadionin itsensä mukaan. Historiatietoisten Barça-fanien näkökulmasta madridistat voisivat yhtä hyvin pelata Lucifer-stadionilla, koska Bernabeú oli katalonialaisten näkökulmasta suuri saatana. Morbosta todistavat omalla kiinnostavalla tavallaan myös Santiago Bernabeústa laaditut Wikipedia-artikkelit. Espanjankielisessä versiossa Bernabeún ura pelaajana ja seurajohtajana esitellään kattavasti, mutta sisällissodasta ei mainita sanallakaan. Tiiviissä katalaaninkielisessä artikkelissa kuitataan toki Bernabeún ura Real Madridissa, mutta saman verran tilaa on annettu hänen toiminnalleen sisällissodassa – unohtamatta sitä, että talvella 1939 hän osallistui falangistien voitonparaatiin vallatussa Barcelonassa.Joulukuisena lauantai-iltana 2015 Camp Noulla ei ole ilmassa morboa. Deportivo La Coruña ei kuulu Barçan pahimpiin vastustajiin, ja joukkue tulee Galiciasta, joka on Katalonian tavoin Espanjan omaleimaista reuna-aluetta. Vierasjoukkue aloittaa toisen puoliajan pirteästi. Hyökkäykset eivät kuitenkaan aiheuta liiemmin vaivaa Barçan chileläisvahdille Claudio Bravolle. Deportivon Jonathan Rodríguez ja Lucas Pérez laukovat vuorollaan ohi maalin, ja muutaman minuutin kuluttua näyttää siltä, että galicialaisvieraiden etsikkoaika tuli ja meni. Isäntäjoukkue ottaa pelin takaisin haltuun, ja Barcelonan illassa pyörii tutun tarkka ja tappava lyhytsyöttöpeli. Etenkin Andrés Iniesta tuntuu ehtivän joka paikkaan. Lionel Messi taas liikkuu näennäisen laiskasti mutta on ihmeellisesti aina juuri siellä missä pitääkin.Pelin 54. minuutilla Barçan keskikentän rakentelu tuottaa tulosta. Hyökkääjät Sandro Ramírez ja Luis Suárez onnistuvat läpäisemään Deportivon puolustuksen, ja Suárez toimittaa pallon verkkoon. Camp Nou villiintyy – mutta mitä, avustavan erotuomarin lippu on pystyssä. Suárez olikin paitsiossa. Uruguaylainen protestoi, yleisö mylvii, mutta tietysti turhaan. Maalia ei hyväksytä.Muutaman minuutin kuluttua Barçan fanit saavat hyvityksensä. Iniesta passittaa keskikentällä Messille, joka tekee nopean hämäysliikkeen ja vippaa pallon vapaana olevalle Ivan Rakitićille. Kroaatti pysäyttää pallon eteensä, ottaa pari nopeaa askelta ja laukaisee 20 metristä. Laukaus lähtee hirmuisella voimalla. Deportivon maalivahti Lux heittäytyy, mutta hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia ehtiä torjuntaan. Pallo iskeytyy vasempaan takanurkkaan, verkko heilahtaa, katsomo repeää, Rakitić suutelee oikeaa rystystään. 2–0.Ottelua on nyt pelattu 61 minuuttia, ja homma taitaa olla paketissa. Valmentaja Luis Enrique tekee kolme vaihtoa nopeasti peräjälkeen. Hyökkääjä Sandro Ramírezin, maalitykki Ivan Rakitićin ja laitapakki Jordi Alban iltapuhde on ohi, ja tilalle tulevat Munir El Haddadi, Sergi Roberto ja Jérémy Mathieu. Peliaikaa on enää vartti jäljellä. Katsomossa Josep Mallat kertoo, että seuraavana päivänä Barça on lentämässä Japaniin pelaamaan seurajoukkueiden maailmanmestaruudesta. Fifa Club World Cupissa mittelevät eri maanosien parhaat.Mallatin vieressä on hauska katsoa ottelua, koska hän jakelee pelitapahtumien lomassa näkemyksiään niin joukkueesta kuin Kataloniasta. Mallat ei pane lainkaan pahakseen, että ulkomaalaisen vierustoverin kanssa täytyy puhua espanjaa. Se on arkinen käyttökieli Barcelonassa. Miljoonakaupungissa elää ja vierailee paljon ihmisiä, joilta katalaani ei taivu. Ennen kaikkea he ovat tietysti espanjankielisiä espanjalaisia. Jos Katalonia joskus päättää oikeasti irtautua Espanjasta – ja jos Madrid siihen alistuu – edessä on vaikeita ratkaisuja, alkaen siitä, ketkä ovat Katalonian kansalaisia. Koska Katalonia on vauras, se on vetänyt paljon siirtolaisia muualta Espanjasta.Juuri vauraus on Mallatin mukaan tärkeimpiä syitä siihen, miksi Katalonian pitäisi päästä omilleen. ”Katalonia on rikas ja ahkera, se tuo paljon rahaa Madridin keskushallinnon kassaan. Sama juttu Baskimaan ja Galician kanssa.” Mutta vielä tärkeämpi on identiteetti, ja identiteetin kulmakivenä oma kieli. Josep Mallat kertoo esimerkin siitä, kuinka pienet arkiset asiat nyppivät. Jos Espanjan televisiossa mainitaan katalonialainen kaupunki nimeltä Sabadell, se lausutaan johdonmukaisesti väärin. Katalaaniksi se sanotaan osapuilleen ”sabadeij”, mutta espanjalaisittain ”sabadel”.”Kentällä on tänään neljä katalonialaista”, Mallat toteaa pelaajavaihtojen jälkeen. Puolustajat Gerard Piqué ja Jordi Alba sekä keskikentän Sergio Busquets ja Sergi Roberto. Espanjan liigan fanit tietävät pelaajistaan suunnilleen kaiken – futislehdissä saatetaan kertoa, mitä pelaajat ovat syöneet aamiaiseksi – ja Barçassa on olennaista, ketkä ovat kotimaan kasvatteja. Barçan ykkösjoukkueessa katalonialaisia on tällä hetkellä ”kahdeksan ja Andrés Iniesta”, kuten Josep Mallat muotoilee. Iniesta on kylläkin kotoisin Albaceten tienoilta, ei oikeastaan läheltäkään Kataloniaa, mutta hän on ollut FC Barcelonan riveissä jo 12-vuotiaasta. Juniori Iniesta pääsi tuolloin la Masiaan, koko jalkapallomaailman tuntemaan Barçan tähtitehtaaseen.Camp Noulla kuuluu jatkuva rumpujen pärinä. Kannattajien rytmiryhmä luo tunnelmaa päätykatsomossa. ”Som i serem”, heidän banderollissaan lukee: ”Olemme nyt ja ikuisesti.” Iskulause on peräisin katalonialaisesta, diktatuurin aikana kielletystä isänmaallisesta hengennostatuslaulusta.Camp Noun katalonialaisessa hengessä ei sinänsä ole mitään outoa. Poikkeuksellista siitä tekee korkeintaan se, että FC Barcelona on seurajoukkue. Yleensä kansallisia lippuja liehutetaan kansainvälisillä kilpakentillä. Siihenhän urheilun arvokisat suurelta osin perustuvat: meidän maa vastaan heidän maa. Urheilun ja nationalismin side on luja, ja ulottuu liki kolmen vuosituhannen taakse Olympian lehtoon. Antiikin Kreikan kaupunkivaltioissa ei tosin puhuttu nationalismista, mutta samanhenkisestä ilmiöstä oli kyse.Jokainen 2000-luvun taitteessa elänyt suomalainen tietää, mitä tarkoittaa ”Torilla tavataan.” Lause viittaa siihen, kun Leijoniksi kutsuttu Suomen jääkiekkomaajoukkue voittaa eli ”me” voitamme maailmanmestaruuden. Näin on käynyt kaksi kertaa, toukokuussa 1995 ja toukokuussa 2011. Molemmilla kerroilla kansallisvaltio Suomen asukkaat ovat kokoontuneet sankoin joukoin Helsingin Kauppatorille juhlimaan kiekkosankareita.Urheilunationalismi on väkevä voima, jota ei kannata väheksyä. Urheilu herättää tunteita, ja siihen sen viehätys perustuu: itsensä ylittämiseen ja muiden voittamiseen. Kansallisten lippujen liehuttaminen ja ”omille” urheilijoille hurraaminen on yleensä silti viatonta kansanhuvia, jossa ei vihata vastustajia tai heidän kotimaitaan. Edes FC Barcelonan ja Real Madridin fanit eivät kaikesta morbostaan huolimatta ole toistensa kurkuissa. Huippu-urheilu kyllä luo laajoille kansanjoukoille yhteisiä elämyksiä, jotka ovat omiaan kohottamaan kansallistunnetta. Terveissä yhteiskunnissa urheilu ei kuitenkaan ole kansankiihotuksen väline. Rumaan urheilunationalismiin syyllistyvät Euroopassa lähinnä äärioikeistolaiset jalkapallohuligaanit. Poliittisen kentän toisella reunalla suhtautuminen urheiluun taas vaikuttaa joskus lähinnä neuroottiselta. Kolumnisti Elina Grundström kirjoitti kesällä 2015 Helsingin Sanomissa siitä, kuinka Juha Sipilän hallitus muistuttaa hänen mielestään sotaan valmistautuvan maan hallitusta. Yhtenä perusteluna Grundström käytti sitä, että hallitusohjelmassa halutaan lisätä koululiikuntaa.Urheiluun liittyy toki politiikkaa, paljonkin, mutta poliittisia kiistakysymyksiä urheilulla ei ratkaista. Ei myöskään kysymystä Katalonian asemasta, vaikka katalonialaiset FC Barcelonaan niin intohimoisesti suhtautuvatkin. Ratkaisua kohti Katalonian-kysymys on vääjäämättä etenemässä. Itsenäisyysmielisyys on voimistunut kymmenessä vuodessa tuntuvasti. Katalonian hallituksen eli Generalitatin alainen (mutta uskottava) tutkimuslaitos Centre d’Estudis d’Opinió on mitannut itsenäisyyden kannatusta säännöllisesti. Kesäkuussa 2005 itsenäistä valtiota halusi 13,6 prosenttia vastanneista Katalonian asukkaista, ja lokakuussa 2015 lukema oli 41,1 prosenttia. Kannatuksessa on ollut nousujen lisäksi jyrkkiä laskuja. Huipussaan eli 48,5 prosentissa itsenäisyyden suosio oli loppuvuonna 2013. Mutta jos trendi jatkuu samanlaisena, Espanjan hajoaminen on todellinen vaihtoehto.Itsenäisyysmielisyyden kasvu kytkeytyy Katalonian perustuslaillista asemaa koskeviin erimielisyyksiin. Katalonian autonomisen alueen oikeuksia säätelevä peruskirja uudistettiin vuonna 2005. Uudistustyö oli katkera. Seurasi lihavia riitoja, joita setvittiin vuosien ajan parlamenttisaleissa, Espanjan perustuslakituomioistuimessa ja tietenkin mediassa. Riideltiin esimerkiksi siitä, voiko peruskirjan johdantotekstissä luonnehtia Kataloniaa ”kansakunnaksi”. Katalonialaisseparatistien mielestä espanjalaisnationalistit (espanyoles) kohtelevat Kataloniaa kaltoin, kun taas jälkimmäisten mielestä edellisiä riivaa ”pakkomielle identiteetistä”.Vuonna 2008 kärjistynyt finanssikriisi antoi lisäpotkua katalonialaisten irtautumishaluille. Kun Espanja syöksyi lähes Kreikan kaltaiseen kurimukseen, entistä useampi katalonialainen koki houkuttelevaksi ajatukseksi jättää konkurssipesä. Katalonialaisia on kuudennes Espanjan väestöstä, mutta Generalitatin tilastojen mukaan he tuottavat neljänneksen Espanjan viennistä ja teollisuustuotteista.Syyskuun 2015 aluevaaleissa itsenäisyysmieliset – Junts pel Sí -vaaliliitto ja radikaali vasemmistopuolue CUP – saivat enemmistön Katalonian parlamenttipaikoista. Vaalitavan takia enemmistö tosin syntyi vain 48 prosentin ääniosuudella. Tästä huolimatta Katalonian alueparlamentti aloitti marraskuussa 2015 valmistelut itsenäisen valtion luomiseksi. Tien päässä saattaa häämöttää yksipuolinen itsenäisyysjulistus ja raju yhteenotto Espanjan hallituksen kanssa. Paljon riippuu siitä, miten katalonialaiset jatkossa äänestävät. Ja missä vaaleissa. Pelkkä ajatus itsenäisyyskansanäänestyksestä on Madridissa punainen vaate. Sopuratkaisuksi saattaisi kelvata Katalonian valtaoikeuksien lisääminen, mutta siinäkin on keskusvallan näkökulmasta riskinsä. Kuten nationalismin teoreetikko, valtiotieteilijä Karl W. Deutsch kirjoitti: ”Kaikki joukkovoima, jonka johonkin kansallisuuteen kuuluvat näin saavat, johtaa siihen, että he alkavat vaatia lisää.”Barcelonan illassa tapahtuu yllättävä käänne. On kuin kotijoukkue olisi nukahtanut Camp Noun viheriölle. Pakka sekoaa heti pelaajavaihtojen jälkeen, kun peliaikaa on alle vartti jäljellä. Deportivo ärhäköityy. Ensin Miguel Cardoso tuikkaa Lucas Pérezille pystysyötön maalialueelle, ja sitten Lucas kiittää täräyttämällä pallon vasurillaan takanurkkaan. Barçan puolustus on omituisesti tuuliajolla. Gerard Piqué, Javier Mascherano ja vaihtopenkiltä tullut Jérémy Mathieu ehtivät vain seuraamaan katseellaan ja toteamaan, että kavennusmaali on tosiasia. Tilanne 2–1.Eikä tässä kaikki. Ottelun 86. minuutilla Deportivon hyökyaalto pyyhkii jälleen Barçan puolustuksen yli. Kavennusmaalin tehnyt Lucas etenee keskeltä kohti maalialuetta ja huomaa oikeassa reunassa Alex Bergantiñosin. Barça-puolustaja Mascherano on jättänyt hänet vapaaksi. Bergantiños laukaisee sisäsyrjällä suoraan Lucasin syötöstä. Maalivahti Claudio Bravo heittäytyy epätoivoisesti, mutta siinä vaiheessa kun hän laskeutuu nurmen pinnalle, maalin vasen sisäverkko on jo soinut. Tilanne on 2–2.Camp Noulla vallitsee tyrmistynyt hiljaisus. ”Ya está listo”, sanoo vierustoveri Josep Mallat. ”Se on siinä.” Peliaikaa on jäljellä kolme minuuttia. Mallat nousee kantapenkiltään, ottaa istuinsuojansa, kättelee hyvästiksi ja poistuu.X X XRisti piirtyy taivasta vasten puolen tunnin talsimisen jälkeen. Patikoinnissa ei sinänsä ole mitään vikaa. Päinvastoin. Sierra de Guadarraman kukkuloilla on kirpeän raikas ilma. Madridin pakokaasut tuntuvat kaukaisilta. Kaupunkiin on matkaa viitisenkymmentä kilometriä.Autocares Herranz on hurauttanut Madridin Moncloan linja-autoasemalta tänne kolmessa vartissa. Mutta bussi jätti maantien laitaan. Perille Kaatuneiden laaksoon ei pääse kuin omalla autolla tai apostolinkyydillä.”Kuusi kilometriä ylämäkeä”, varoittaa mies lippukassalla. Mikäs siinä, noin tunnin kipuaminen tienlaitaa. Ei muuta kuin töppöstä toisen eteen. Jalat nousevat, jalat laskevat. Silloin tällöin ohi pyyhältää autoja. Kyydin saisi varmaan helpolla, kun vain nostaisi peukalonsa. Käveleminen tuntuu kuitenkin mukavalta. Mihinkäs tässä kiire, valmiissa maailmassa.Paitsi ettei maailma ole lähelläkään valmista. Oikeastaan maailma tuntuu vain muuttuvan keskeneräisemmäksi. Rakenteet repeilevät, korvissa kirskuu. Ehkä suurin meneillään oleva murhenäytelmä on arabimaailman luisuminen entistä pahempaan väkivaltaan. Vuoden 2011 arabikevät ja sen toivoa herättänyt ilmapiiri ovat lohduttoman kaukana. Syyrian verinen vyyhti on niin monimutkainen, ettei sitä voi enää kutsua sisällissodaksi.Venäjäkin on liittynyt sotaan, omien sanojensa mukaan pommittamaan terroristeja, tosiasiassa tukemaan tyranni Bashar al-Assadia. Pommituksissa kuolee taas lisää siviilejä. Sotilaista ei taideta enää pitää lukua.Perverssiä uskonsotaa käyvä ääri-islamilainen Isis pitää valtaa laajoilla alueilla Syyriaa ja Irakia. Jemenissä virtaa veri, Libya on hajonnut aseellisten ryhmittymien sekavaksi taistelutantereeksi. Liki satamiljoonainen Egypti on sentään vakaa, mutta kuinka kauan. Ja mikä on vakauden hinta.Valtaa pitää siviilipoliitikoksi naamioitunut kenraali Abdel Fattah al-Sisi, jonka otteet ovat vähintään yhtä kovakouraiset kuin vuonna 2011 syrjäytetyllä Hosni Mubarakilla.Miljoonat Lähi-idän ja Afganistanin sotapakolaiset etsivät turvaa naapurimaista ja kauempaa, Euroopasta, ennen kaikkea Saksasta. Eurooppaan pyrkivien pakolaisten määrä on vähentynyt talven kynnyksellä, mutta ei kansainvaellukselle silti loppua näy. Eikä helppoja ratkaisuja. Ei ainakaan yhteisiä ratkaisuja. Euroopan maat nokittelevat toisiaan.Ongelman voi tiivistää numeroon 322. Sen verran pakolaisia on joulukuuhun 2015 mennessä saatu viranomaisvoimin siirretyksi Kreikasta ja Italiasta muihin EU-maihin. Joukossa on muun muassa 19 eritrealaista, jotka lokakuussa lennätettiin Roomasta jonnekin päin Pohjois-Ruotsia. Kun vastuunjaosta syyskuussa Brysselissä sovittiin – repivien riitojen jälkeen –, ohjelman suuruudeksi sovittiin 120 000. Siis 120 000 turvapaikanhakijaa, jotka siirrettäisiin pois Kreikasta ja Italiasta, koska niihin kohdistui suurin paine.Kaikki muut EU-maat osallistuisivat auttamiseen ottamalla kokonsa mukaisen kiintiön 120 000 ihmisestä. Tuo 120 000 olisi ollut Euroopan pakolaiskriisissä pieni osaratkaisu, mutta siitäkään ei tullut mitään.Nationalismilla on noususuhdanne, sen vanhakantaisella, muukalaisvastaisella, äänekkäällä versiolla. Meteli Euroopassa on hirmuinen. Siksi tekee hyvää päästä edes hetkeksi rauhoittumaan, vaikka sitten Kaatuneiden laaksoon ylämäkeä tarpomaan. Metsätien hiljaisuutta eivät riko kuin ne satunnaiset ohiajavat autot. Joulukuussa linnutkin ovat vaiti.Espanja on Euroopan nykyisessä pakolaiskriisissä syrjässä, koska Lähi-idän pakolaiset ylittävät Välimeren idässä, ja Pohjois-Afrikan kautta pyritään etupäässä Italiaan. Espanja on muutenkin poikkeustapaus. Se kuuluu harvalukuiseen joukkoon Euroopan maita, joissa ei ole merkittävää ulkomaalaisvastaista nationalistipuoluetta. Tämä on yllättävää, koska Espanja on paininut liki musertavien talousongelmien kanssa. Työttömyysaste on edelleen yli 20 prosenttia, nuorisotyöttömyyden osalta lähes 50 prosenttia. Populistien luulisi olevan helppo kerätä ulkomaalaisvastaisia irtopisteitä. Espanjan 47 miljoonasta asukkaasta ainakin kuusi miljoonaa on siirtolaisia, ja maahanmuuttajat ovat oikeistopopulistien jo perinteinen syntipukki.Voimakas nationalismi ei ole Espanjalle vierasta, kaukana siitä, mutta ehkä juuri tämän vuoksi Espanjassa ei ole maanlaajuista nationalistipuoluetta. Logiikka on hieman kierteinen, ja se liittyy Kaatuneiden laaksoon.Puolivälissä kipuamista tie ylittää rotkon ja joen. Sillalle sopii hetkeksi pysähtyä. Aukeaa lavea näkymä kukkuloille. Havupuista maastoa, matalalla roikkuvia harmaita pilvimassoja, keskellä maisemaa risti. Valtava risti. Vaikka kuinka suhtautuisi uskonnolliseen symboliin kunnioittavasti, ei voi välttyä ajatukselta: tuo kohoaa korkeuksiin kuin jättimäinen keskisormi. Kaatuneiden laakso, Valle de los Caídos, on Francisco Francon monumentti jälkipolville.(Kirjoitus jatkuu kuvan jälkeen.)Risti näyttää kilometrienkin päästä mahtavalta ja kasvaa tietysti sitä hallitsevammaksi, mitä lähemmäs askeltaa. Se on 150-metrinen, yli kaksi kertaa korkeampi kuin Stadionin torni Helsingissä. Ristiä väitetään maailman suurimmaksi. Sen juurella ihminen tuntee itsensä kovin pieneksi, ja niin on epäilemättä tarkoitettu. Franco oli itsevaltias, el Caudillo de España, ja Kaatuneiden laakso viestittää, kuka oli Jumalasta seuraava.Kaatuneiden laaksoa alettiin rakentaa vuonna 1940, melkein heti Espanjan sisällissodan jälkeen. Sisällissota alkoi heinäkuussa 1936, kun joukko kenraaleita nosti joukkonsa kapinaan vasemmistohallitusta eli tasavaltalaisia vastaan. Kolme vuotta ja puoli miljoonaa kuollutta myöhemmin nationalistit olivat voittaneet. Äärioikeistolaiset nationalistit – joita monesti kutsutaan kansallismielisiksi – olivat alun perin sekalainen joukko, mutta kenraali Franco pakotti kaikki omaan fasistijärjestöönsä, falangisteihin, josta tuli Espanjan ainoa sallittu puolue. Sisällissodassa Francon armeija sai aseellista tukea natsi-Saksalta ja fasisti-Italialta. Tasavaltalaisten joukot koostuivat enimmäkseen hajanaisista vasemmistoryhmistä kuten kommunisteista, sosialisteista, anarkosyndikalisteista ja anarkisteista. Stalinin Neuvostoliitto tuki kommunisteja. Sodassa, kuten sisällissodissa aina, molemmat osapuolet syyllistyivät raakalaismaisiin tekoihin.Keväällä 1939, sisällissodan päättyessä, Franco oli 46-vuotias. El Caudillon valtakaudesta tuli pitkä. Fasistihallinto pysyi pystyssä hänen kuolemaansa, marraskuulle 1975 saakka, eräänlaisena pitkitettynä kevytversiona Hitlerin Saksasta. Totalitäärinen järjestelmä ei ollut läheskään yhtä läpitunkeva kuin natsi-Saksassa tai Neuvostoliitossa. Francon uhrien kohdalla ei tosin voi puhua mistään kevytfasismista: falangistit vangitsivat, kiduttivat ja tappoivat vastustajiaan, etenkin sisällissodan jälkeisinä vuosina. Myös Kaatuneiden laaksoa rakennettiin punavankien voimin.Kaatuneiden laakso valmistui vuonna 1959. Jättiläisristin alle louhittiin kallioluolasto, jonne rakennettiin basilika. Pyhättö on holtittoman kokoinen, se vertautuu lähinnä Pietarinkirkkoon. Sisäänkäynnin kohdalla tulee tunne kuin keskilaiva jatkuisi loputtomiin. Sen täytyy olla ainakin 200 metrin pituinen. Arkkienkelit vartioivat molemmin puolin, veistosten tyylissä on jotakin fasistista, kovaa. Peremmältä kantautuu suitsukkeiden tuoksu. Seinämässä vasemmalla on teksti: ”Francisco Franco, Espanjan Caudillo, suojelija ja perustaja, vihki tämän monumentin käyttöön 1. huhtikuuta 1959.” Päivämäärä ei ollut sattumanvarainen. Franco oli julistautunut Espanjan sisällissodan voittajaksi 1. huhtikuuta 1939. Caudillolla tarkoitetaan espanjankielisessä maailmassa useimmiten yksinvaltaista ja kovaotteista sotilasjohtajaa, mutta Francolle sana näyttää olleen myönteinen.(Kirjoitus jatkuu kuvan jälkeen.)Kaatuneiden laakson väitettiin kunnioittavan sisällissodan kaikkia uhreja. Vuoren poveen on haudattu yli 30 000 ihmisen, myös tasavaltalaisten, jäännöksiä. Ne kerättiin taistelukentiltä eri puolilta Espanjaa. Keskilaivan päässä oikean käden puolella on kappeli, jonka porttiin on kirjattu: ”Caídos por Dios y por Espana 1936–39 RIP.” Kaatuneet Jumalan ja Espanjan puolesta. RIP on latinaa, Requiescant in pace, levätköön rauhassa. Tasavaltalaiset, ainakaan kommunistit tai anarkistit, tuskin kokivat taistelevansa Jumalan puolesta. Pikemmin häntä vastaan. Papit olivat punaisen terrorin pääkohteita. Tuhansia hengenmiehiä murhattiin. Viha ulottui kirkkorakennuksiin. Brittikirjailija George Orwellkin kuvailee tärveltyjä kirkkoja Katalonia, Katalonia -kirjassaan. Yhdestä rintamalinjan lähellä olleesta kirkosta hän kirjoitti ohimennen, että se palveli käymälänä. Toisesta hän kertoi, että se oli varusvarastona. Orwell taisteli vuonna 1937 anarkistien joukoissa. ”Kuuden Espanjan-kuukauteni aikana näin vain kaksi vahingoittumatonta kirkkoa”, Orwell totesi. La Granja -nimisessä kylässä hän kohtasi ”pikku kirkon [jonka] seinät olivat kranaatinreikien täplittämät, lattia monen tuuman paksuudelta sonnan peitossa”.Katolinen kirkko oli tasavaltalaisten vihollinen, koska se oli vankkumattomasti falangistien puolella – Orwellin mukaan ”osa rikolliskoplaa”. Francon Espanjan valtioideologia oli nationalistis-katolilaisuus. Kirkko pönkitti diktatuuria, diktatuuri käytti kirkkoa. Kaatuneiden laaksossakin on Tahrattoman neitsyen kappeli, jonka tahraton neitsyt on ”armeijan suojelija”. Kiveen hakattu uskonnon ja isänmaan liitto. Sisällissota oli Francolle gloriosa cruzada, loistava ristiretki.Uskonto poliittisena käyttövoimana ei tietenkään ollut uutuus, joka kehitettiin Espanjassa. Eikä uskontojen väärinkäyttö ole myöskään menneisyyttä, niin kuin Isis ja Taleban sysipimeillä esimerkeillään osoittavat. Euroopan nationalismin historiassa uskonnoilla on ollut suuri merkitys. Ne ovat politiikan työkaluja niin kuin kielet, historia (todellinen ja keksitty) tai väestön etninen tausta, ihonväristä alkaen. Kaatuneiden laakson basilikan kuoriosan seinällä yhdistyvät melkein kaikki tekijät. Kaksi enkeliä soittaa trumpettia ylistääkseen taistelukentillä saavutettua kunniaa. Urhea ritari lyö miekalla mauria ratsun selästä. Meneillään on reconquista eli Espanjan muslimiosien takaisinvaltaaminen, jonka Kastilian kuningatar Isabella ja Aragonian kuningas Ferdinand veivät päätökseen. Granada antautui kristityille tammikuussa 1492.Francisco Franco on haudattu alttarin juureen. Lattiassa on vaatimaton harmaa laatta, sen päällä punaisia ja valkoisia kukkia. Kapeaviiksinen Caudillo haudattiin yli neljä vuosikymmentä sitten, mutta hänen ristinsä varjostaa Espanjaa edelleen. Francon rautanyrkki ei sallinut minkäänlaisia poikkeamia Espanjan yhtenäisyydestä. ”Kansakunnan isäksi” kutsutun Francon nationalismi oli ehdotonta yleisespanjalaista nationalismia, joka väkivalloin jäädytti alueelliset pyrkimykset. Lakiin kirjatun määritelmän mukaan Espanjan kansakunta oli ”universaali kohtalonyhteys”, mitä ikinä se sitten tarkoittikaan. Sitä se ainakin tarkoitti, että identiteetiltään vahvimmat alueet, Katalonia, Baskimaa ja Galicia, oli kahlittu niin tiukasti osiksi Espanjan yhtenäisvaltiota, että jopa vähemmistökielten julkinen puhuminen oli pannassa. Kun Franco heikentyi ja kuoli, Espanjalla oli edessään vaikea kiistakysymys: mikä Espanja on? Sitä kiistaa käydään edelleen. Pahimmillaan sitä on käyty asein. Baskiseparatistien terroristijärjestö Eta ryhtyi väkivaltaan jo ennen Francon kuolemaa.Kun Espanjan siirtyi demokratiaan, uudesta vuoden 1978 perustuslaista miteltiin perinpohjaisesti. Peistä taitettiin yksittäisiä sanamuotoja myöten. Pueblo yksikössä vaiko monikkomuoto pueblos? Toisin sanoen puhuttaisiinko Espanjan kansasta vai kansoista? Perustuslain alussa sinetöidään kansallisvaltion yhtenäisyys, mutta alueille tarjotaan myönnytyksiä. Ensimmäisen artiklan toinen kohta kuuluu: ”Kansallinen suvereniteetti on Espanjan kansalla, jolta ovat lähtöisin valtion valtaoikeudet.” Toinen artikla taas kuuluu: ”Perustuslaki perustuu espanjalaisen Kansakunnan [la Nación espanola] purkamattomaan yhteyteen, kaikkien espanjalaisten yhteiseen ja jakamattomaan isänmaahan, ja tunnustaa ja takaa sen yhdessä muodostavien kansallisuuksien ja alueiden oikeuden autonomiaan sekä solidaarisuuden näiden kaikkien välillä.” Näin koukeroiseksi menee nationalismi silloin, kun pitää liittää yhteen useita nationalismeja.Nyt 2010-luvun puolivälissä ”espanjalainen Kansakunta” natisee liitoksissaan, ja natinan – tai rytinän – voi olettaa jatkuvan vielä vuosia. Toisin kuin saattaisi luulla karttaa tai jalkapallon arvokisoja katsoessaan, Espanja ei ole keskusjohtoinen yhtenäisvaltio samalla tavalla kuin Suomi tai Ranska. Espanja on 17 itsehallintoalueeseen jaettu ”kansakuntien kansakunta” (nación de naciones), kuten joskus sanotaan. Itsehallintoalueilla on toisistaan poikkeavia valtaoikeuksia ja eri virallisia kieliä. Osa itsehallintoalueista on luotu vanhojen kuningaskuntien pohjalta, osa on tuoreempaa perua. Kaikilla on budjettivaltaa, oma lippu, omat hallinnolliset elimet, oma mittava byrokratia. Kahdeksanmiljoonaisen Andalusian leivissä on yhtä paljon virkamiehiä kuin Espanjan keskushallinnossa. Madridin keskusvallan ja itsehallintoalueiden välinen tasapaino on jatkuvasti koetuksella. Näin on erityisesti Katalonian ja Baskimaan osalta. Olisi uskaliasta lyödä vetoja siitä, että valtionrajat Pyreneiden niemimaalla näyttävät 2020-luvun päätteeksi samoilta kuin nyt. Varmalta tuntuu vain, että Portugali pysyy Portugalina.(Kirjoitus jatkuu karttagrafiikan jälkeen.)Kun astuu Kaatuneiden laakson basilikasta takaisin ulkoilmaan, tuntee astuvansa suuren sylin huomaan. Holvikaaret levittäytyvät kuin ojennetut kädet, ja taivas – ja jättiläisristi – kohoavat raskaina yllä. Sisäänkäynnin yllä on myös järkälemäinen pietà, veistos, jossa pää painuksissa oleva Neitsyt Maria pitelee kuollutta, riutunutta Jeesusta.Kaatuneiden laaksossa on benediktiiniläisluostari, mutta paikka tunnetaan turistikohteena. Francon kuolinpäivänä 20. marraskuuta sinne kerääntyy runsaslukuinen kenraalin ihailijakaarti, mutta tavallisen harmaana joulukuisena päivänä monumentin tasanteella kiertelee vain jokunen matkailija selfie-keppeineen. Selfie-keppi on 2010-luvun alkupuolella yleistynyt, noin käsivarren mittainen apuväline, jolla kännykkäkameran saa sijoitettua etäämmälle kuvauskohteesta eli omasta itsestä.Selfie-kepin kanssa huseeraa myös Pedro Cano, 27-vuotias teknikko, joka on tyttöystävänsä Pilarin kanssa päättänyt tehdä pikku irtioton arjesta. He ovat lähteneet muutaman päivän lomaretkelle. Yöksi he aikovat Segoviaan, jonne ei Kaatuneiden laaksosta olekaan enää pitkä matka. Pariskunta on kotoisin Albacetestä. ”Iniesta on sieltä”, Pedro Cano auttaa hahmottamisessa. FC Barcelonassa pelaava jalkapallotähti Andrés Iniesta on maailman tunnetuimpia espanjalaisia. Arviolta 620 miljoonaa ihmistä seurasi suoraa lähetystä, kun Iniesta ratkaisi vuoden 2010 maailmanmestaruuden jatkoajan viime minuuteilla. Espanja voitti Hollannin 1-0.Albacete on Kastilia-La Manchassa, sisämaassa, Espanjan sydänmailla. Niitä tienoita, joita Don Quijote ja hänen uskollinen palvelijansa Sancho Panza samosivat taistellessaan tuulimyllyjä vastaan. Tuulivoiman kanssa Pedro Canokin painiskelee. Hän työskentelee tuulivoimaloita rakentavassa yhtiössä ja on hyvin tietoinen, että Suomessakin tuulivoima on varteenotettava bisnes. Aiemmin Pedron tuli matkusteltua paljonkin, ulkomaita myöten, mutta parisuhteen myötä tekee mieli pysyä enemmän aloillaan.Pedro ja Pilar ovat vasta saapuneet Kaatuneiden laaksoon. He halusivat tulla tutustumaan paikkaan, jonka ovat aiemmin nähneet vain kaukaa valtatieltä. Pilar menee edeltä kallioluolaston basilikaan, mutta Pedro jää mielellään kertomaan mietteitään espanjalaisuudesta. Kiinnostaa tietää, mitä Espanjassa ajatellaan Francon monumentista. Kysymys on tosin aika tyhmä. ”Sehän riippuu ihan keneltä kysyt”, Pedro huomauttaa. Näinhän se tietysti menee, elämässä ylipäätään ja politiikassa erityisesti. ”Minä olen oikeistolaisesta perheestä”, Pedro sanoo. Hän kertoo pitävänsä Kaatuneiden laaksoa oman aikansa tuotteena, jonka paheksuminen on sikäli joutavanpäiväistä, ettei historiaa kuitenkaan voi muuttaa.Pedro Cano osoittautuu mieheksi, joka kannattaa yhtenäistä Espanjaa henkeen ja vereen. Kataloniaa vastaan hänellä on erityisesti hampaankolossa, vaikka Iniesta Katalonian huippuseura Barçassa pelaakin. Pedro on ollut Kataloniassa usein työmatkoilla. ”Kun menen Kataloniaan ja puhun espanjaa, minulle vastataan katalaaniksi. Varsinkin maaseudulla.” Pedro pitää tätä yksinomaan röyhkeytenä, koska kaikki katalaanit osaavat espanjaa erinomaisen hyvin, ja hän taas ei osaa katalaania. Katalaani ja espanja, jota myös kastilian kieleksi kutsutaan, ovat lähisukulaisia, mutta kuitenkin selvästi erillisiä kieliä.Kaatuneiden laakson tyhjällä tasanteella tuulee. Pedro Cano kertoo jotakin sellaista, mikä saa suomalaisen hämmentymään: ”Minä boikotoin katalonialaisia tuotteita.” Nuori kastilialainen ei siis osta esimerkiksi cavaa, maailmankuulua katalonialaista kuohuviiniä. Hämmentävää ajatuksessa on se, kuinka vaikeaa on kuvitella vastaavaa boikottia Suomessa. Mitä pitäisi tapahtua? Jos vaikka Lounais-Suomessa murre eriytyisi omaksi kieleksi. Sen nimi olisi turku. Kielen, identiteetin ja koetun oman historian pohjalta syntyisi voimakas separatistinen liike, jonka tavoitteena olisi itsenäinen Varsinais-Suomi. Historiasta löytyisi sekä herraskaista että herravihaista pohjaa. Pontta pyrkimyksille antaisi varsinaissuomalaisten tunne siitä, että Helsingin hallitus kohtelee aluetta kaltoin ja vain pumppaa sieltä verotuloja Suomen muiden osien aluepoliittiseksi tukemiseksi. Välit tulehtuisivat ja kuluttajat Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja kautta Suomen alkaisivat karttaa varsinaissuomalaisia valmisteita, alkaen elintarvikkeista.Monessa suomalaisessa elää vahva kotiseutuhenki, kuten karjalaisuus, savolaisuus tai pohjalaisuus. Eikä aluepolitiikka Suomessa ole ongelmatonta. Silti ajatus Suomen säröilystä tuntuu lähinnä surrealistiselta.Ehkä Euroopan maat voikin jakaa karkeasti kahteen ryhmään, vahvan ja löyhän yhtenäisyyden maihin. Edelliseen ryhmään kuuluisivat esimerkiksi Suomi, Ruotsi, Hollanti ja Unkari. Jälkimmäiseen kuuluisivat muun muassa Espanja, Belgia ja Britannia, joiden kohdalla valtion jakautuminen on mahdollista. ”Vahvan” ja ”löyhän” ryhmän erot ovat tosin liukuvia. Kumpaan sijoittaisi vaikkapa Italian, jonka pohjois- ja eteläosien välillä on pysyvää hankausta, mutta jonka hajoaminen kahdeksi valtioksi on silti kovin epätodennäköistä.Eurooppalaisten maiden kansallisista identiteeteistä on turvallista sanoa vain, että 1800- ja 1900-luvun nationalismit jättivät jälkeensä koko joukon ratkaisemattomia kysymyksiä, joita 2000-luku yrittää ratkaista omalla nationalismillaan. Aate muuttaa muotoaan, mutta katoamassa se ei ole.Albaceten lomalaiset Pedro ja Pilar ovat kovin ystävällisiä. He suostuvat tarjoamaan kyydin Kaatuneiden laaksosta takaisin valtatien varteen. Espanjalainen poppi pauhaa pikkubemarissa, joka nuolee vuoristotien mutkia. Pedrolla ei ole identiteetin suhteen epäselvyyttä. Hänen huuliltaan pääsee spontaani huuto: ”Viva España!”