Britannian Theresa Maylla kohtalon hetki: Tyydyttääkö pääministeri pettyneen puolueväen? HS seuraa

Ennen Mayta puhuvat uudet, kesäkuun vaaleissa valitut kansanedustajat. Heidän tehtävänsä on nostattaa tunnelmaa ja valaa uskoa siihen, että konservatiivipuolueella on edessään loistava tulevaisuus. Haasteita riittää: kesäkuun vaalit menivät konservatiiveilta penkin alle, ja oppositiopuolue labour on houkutellut brittinuorison taakseen.