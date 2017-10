”Hakkaa päälle”, kannustivat Espanjan poliisijoukkojen kannattajat Kataloniaan lähtijöitä – valtion poliisin väkivalta periytyy diktatuurista eikä yllätä

Ulkomaat

”Hakkaa päälle”, kannustivat Espanjan poliisijoukkojen kannattajat Kataloniaan lähtijöitä – valtion poliisin v

Kuvat

Historiallisesti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kataloniassa

Äänestyspäivänä sunnuntaina