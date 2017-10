Ulkomaat

CIA:n arvio: Kim Jong-un on rationaalinen toimija – ”Hän haluaa hallita pitkään ja kuolla omassa vuoteessaan”

Pohjois-Korean

Ydinaseella uhoavan Kimin henkistä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005385611.html

CIA:n