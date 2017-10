Suomen somalit pääsivät hiillostamaan Somalian sisäministeriä Helsingissä – ”Milloin hylätään klaanijärjestelmä?”

Ulkomaat

Suomen somalit pääsivät hiillostamaan Somalian sisäministeriä Helsingissä – ”Milloin hylätään klaanijärjestelm

Tuleeko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sisäministeri

Saeed

https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000003396057.html

Turun