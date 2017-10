Ulkomaat

Rauhan Nobel jaetaan tänään – tuovatko ydinaseiden vastainen työ tai avunanto pakolaiskriisissä palkinnon?

Tukholma.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Myös

Toinen teema

Entä

Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan perjantaina kello 12 Oslossa Norjan Nobel-instituutissa. Voit katsoa julkistamistilaisuutta suorana lähetyksenä osoitteessa HS.fi https://www.hs.fi/ . HS:n verkkosivuilta tai sovelluksesta voit myös lukea tuoreeltaan analyysiä komitean tämänvuotisen valinnan merkityksestä.