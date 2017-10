Ulkomaat

Myrsky tappanut ainakin 20 ihmistä Väli-Amerikassa

Trooppinen

Costa Ricassa

myrsky Nate on tappanut ainakin 20 ihmistä Nicaraguassa, Costa Ricassa ja Hondurasissa, kertovat uutistoimistot. Myrskyn pelätään voimistuvan hurrikaaniksi sen kulkiessa kohti Meksikoa ja Yhdysvaltoja. Yhdysvalloissa Naten tuloon on alettu jo valmistautua.”Odotamme suoraa iskua”, Louisiana kuvernööri John Bel Edwards sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.on julistettu kansallinen hätätila. 400 000 ihmistä on ilman juoksevaa vettä ja ihmiset ovat hakeutuneet suojatiloihin. Kansalaisia on varoitettu krokotiileista, joita tulvavedet ovat tuoneet asutuille alueille.Nicaraguassa on kuollut 11 ihmistä ja useita on vielä kateissa. Costa Ricassa kuolleita on ainakin kuusi ja Hondurasissa kolme.Väli-Amerikassa on parhaillaan sadekausi, joka päättyy marraskuussa. Tänä vuonna sademäärä on alueellisesti ollut 50 prosenttia keskimääräistä enemmän, kertoo AFP.