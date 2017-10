Ulkomaat

”Älkää nyt vielä ruvetko puuhaamaan hautajaisiani” – Syntymäpäiviä juhliva Putin on mielenosoituksista huolimatta yhä suosionsa huipulla Venäjän presidentti Vladimir Putin juhlii lauantaina 65. syntymäpäiväänsä. Paidaton pullistelu ja kurkiauran kärjessä lentäminen ovat jääneet vähemmälle, kun Venäjää yli 17 vuotta johtanut mies valmistautuu voittamaan jälleen yhdet vaalit. Laajassa henkilökuvassa HS:n kirjeenvaihtaja Pekka Hakala kertoo, kuinka teini-ikäinen Putin innostui agentin hommista ja kuinka hän myöhemmin varmisti yllätystempauksellaan, että Boris Jeltsin halusi antaa vallan juuri hänelle.

Moskova Yhdysvaltalaisten tutkijoiden Fiona Hillin ja Clifford G. Gaddyn kirjassa Mr. Putin – Operative in The Kremlin on ­kuvaus Valdai-klubin lounaasta Moskovan liepeillä marraskuussa 2011.