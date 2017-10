Ulkomaat

Indonesian poliisi otti kiinni puolen sataa miestä ”homokylpylästä” – jopa kuuden vuoden vankeus uhkaa

Indonesian poliisi otti kiinni 51 miestä perjantaisessa ratsiassa kylpylään Jakartassa. Viranomaiset kuvailivat kohdetta homokylpyläksi. Kiinniotettujen joukossa oli useita ulkomaalaisia. Miehistä joitakin saattaa uhata jopa kuuden vuoden vankeus pornografia- ja prostituutiolakien nojalla.



Ratsia on tuorein tapaus poliisin näkyvistä toimista homoklubeja ja -juhlia vastaan Indonesiassa.



Homoseksuaalisuutta ei ole kriminalisoitu Indonesiassa paitsi äärikonservatiivisella Acehin alueella. Acehissa on voimassa islamilainen laki, ja toukokuussa kahta miestä ruoskittiin julkisesti homoseksistä. Indonesiassa on enemmän muslimeja kuin missään muussa maassa.



Perjantaina kiinniotettujen joukossa oli neljä Kiinan kansalaista, singaporelainen, thaimaalainen, malesialainen, hollantilainen. Kukaan ulkomaalainen ei kuitenkaan joudu syytteeseen.