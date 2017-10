Ulkomaat

Trump: Vain yksi juttu tehoaa Pohjois-Koreaan

Yhdysvaltojen

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. lokakuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/916751271960436737?ref_src=twsrc%5Etfw

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. lokakuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/916750042014404608?ref_src=twsrc%5Etfw

Aiemmin viikolla