Ulkomaat

Rohingya-pakolaisia kuljettanut alus upposi Bangladeshin edustalla

Myanmarin

Paikallisten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yli puoli miljoonaa

väkivaltaisuuksia pakenevia rohingya-muslimeita kuljettanut alus kaatui lähellä Bangladeshin rannikkoa myöhään sunnuntaina, viestimet kertovat. Ainakin kaksi ihmistä kuoli.Uutistoimisto AFP:n mukaan aluksessa oli upotessaan lähes sata ihmistä. Toistakymmentä ihmistä onnistuttiin pelastamaan; osa myös ilmeisesti ui omin voimin rantaan, AFP kertoo.mediatietojen mukaan alus upposi huonon sään ja isojen aaltojen vuoksi.Uutistoimisto Reutersin mukaan pelastustoimet olivat meneillään aikaisin maanantaiaamuna paikallista aikaa. Kateissa olevien määrää ei tiedetty kertoa.rohingya-muslimia on paennut Myanmarista elokuun 25:nnen päivän jälkeen. Silloin aseistautuneet rohingyat hyökkäsivät poliisi- ja sotilasasemia vastaan.Myanmarin turvallisuusjoukot käynnistivät raivokkaat vastatoimet. YK on kuvaillut vastatoimia etniseksi puhdistukseksi. Valtaosa myanmarilaisista on buddhalaisia.