Ulkomaat

Lähes 40 kuollut Vietnamin tulvissa ja maanvyöryissä

Ainakin 37

Sunnuntaista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vietnam

ihmistä on kuollut ja vähintään 40 on yhä kateissa Vietnamia piinaavien tulvien ja niistä seuranneiden maanvyöryjen vuoksi. Jopa 40 000 eläintä on hukkunut, kertoo uutistoimisto Reuters.Yli 17 000 kotia on evakuoitu ja saman verran on hautautunut tai muuten vaurioitunut. Noin kaksisataa asumusta on romahtanut.alkaen Vietnamin pohjois- ja keskiosissa on satanut uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin 400 millimetriä vettä.Torstain vastaisena yönä paikallista aikaa maanvyöry hautasi ainakin 18 ihmistä Hoa Binhissa. Alueelle on julistettu hätätila.kärsii tulvista ja myrskyistä melko tiheään. Vuonna 2016 niissä kuoli yli 200 ihmistä. Tänä vuonna luku saattaa olla korkeampi, sillä AFP:n mukaan kuolleita ja kadonneita on jo lähes 170.Viimeksi syyskuussa 11 ihmistä kuoli, kun taifuuni riepotteli Vietnamin keskiosia.