Caty Lebedev on entinen narkomaani ja ”Suomi-orpo”, joka hylkäsi lapsensa synnytyssairaalaan – heroiiniakin vaarallisempi fentanyyli tappaa virolaisia traagiseen tahtiin Fentanyyli on tappanut kymmeniä huumeidenkäyttäjiä Virossa tänä vuonna. Caty Lebedev oli koukussa 20 vuotta, hylkäsi lapsensa, varasti ja istui vankilassa. Nyt hän haluaa auttaa huumeista riippuvaista ystäväänsä pitämään tämän kolme lasta. Fentanyylin vahvuus on vaaraksi myös Suomelle, josta ainetta on löytynyt vasta pieniä määriä, sanoo Tulli.