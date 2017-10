Ruotsalaisnuoret marssivat kutsuntoihin vuosien tauon jälkeen – Pontus Malmsten, 18, haluaa asepalvelukseen muun muassa hyvän fyysisen treenin takia

Ulkomaat

Ruotsalaisnuoret marssivat kutsuntoihin vuosien tauon jälkeen – Pontus Malmsten, 18, haluaa asepalvelukseen mu

Tukholma

Pontus Malmsten,

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sotilaskuntoaan

Kutsuntoihin

Asevelvollisuuden