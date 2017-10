Ulkomaat

Kiinassa ennätyksellinen pandavuosi – videokameroiden eteen tuotiin yhteensä 36 poikasta

Nyt toistetaan : Tältä näyttää 36 yhtäaikaa näytille tuotua pandan poikasta

Vuosi 2017 on ollut hyvä pandojen poikastuotannolle Kiinassa. Maa pyrkii elvyttämään pandakantaa erityisellä ohjelmalla, jonka myötä kuluvana vuonna on syntynyt jo 42 pientä pandaa.



Perjantaina yhteensä 36 tämän vuoden poikasista esiteltiin tiedotusvälineille Bifengxian sekä Shenshupingin keskuksissa.



Koskaan aikaisemmin ei yhden vuoden aikana ole saatu syntymään vankeudessa yhtä paljon pandoja kuin tänä vuonna, kertoo uutistoimisto Reuters. Tänä vuonna syntyneistä pandoista 15 on kaksosia.



Nuorin nyt esitellyistä pandoista on vain yhden kuukauden ikäinen ja vanhin noin viiden kuukauden ikäinen.