Viiden Afganistanissa vietetyn vankeusvuoden jälkeen vapautettu perheenisä: Lapseni tapettiin ja vaimoni raiskattiin

Ulkomaat

Viiden Afganistanissa vietetyn vankeusvuoden jälkeen vapautettu perheenisä: Lapseni tapettiin ja vaimoni raisk

Afganistanissa

Joshua Boyle

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pakistanin

Ennen panttivangiksi