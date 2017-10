Espanja vaatii Katalonian johdolta selkeää vastausta itsenäistymispäätöksestä – Muuten Espanja ottaa vallan, sisäministeri sanoo

Ulkomaat

Espanja vaatii Katalonian johdolta selkeää vastausta itsenäistymispäätöksestä – Muuten Espanja ottaa vallan, s

Espanjan

Katalonian

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Paikallispoliitikkojen

Tiukkaa

Espanjan