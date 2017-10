Yhdysvaltain ulkoministeri Tillerson: ”Diplomatiaa Pohjois-Korean kanssa jatketaan kunnes ensimmäiset pommit putoavat” – Trump lyttäsi aiemmin neuvotteluyritykset

Ulkomaat

Yhdysvaltain ulkoministeri Tillerson: ”Diplomatiaa Pohjois-Korean kanssa jatketaan kunnes ensimmäiset pommit p

Yhdysvaltain

Myöhemmin

...Save your energy Rex, we'll do what has to be done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. lokakuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/914497947517227008?ref_src=twsrc%5Etfw

CNN:n

Valkoisen talon