”Me laitamme päämme hiekkaan”, sanoo Orbánin hampaisiin joutuneen yliopiston vararehtori – Soros-yliopiston kohtalo Unkarissa odottaa pääministerin sinettiä

Tästä on kyse

Yliopisto häätöuhan alla



Unkari sääti keväällä uuden lain, joka uhkaa Budapestissa sijaitsevan arvostetun, englanninkielisen Keskieurooppalaisen yliopiston toimintaa.



Yliopiston perusti unkarilaissyntyinen filantrooppi George Soros vuonna 1991. Soros on huonoissa väleissä Viktor Orbánin johtaman Unkarin nykyhallinnon kanssa.



Unkarin hallinto ja New Yorkin osavaltio ovat neuvotelleet yliopiston kohtalosta. Alustava sopimus on syntynyt, mutta se vaatii vielä Unkarin pääministerin Viktor Orbánin ja parlamentin hyväksynnän.



Kansainvälinen akateeminen yhteisö ja EU ovat arvostelleet Unkaria akateemisen vapauden uhkaamisesta. EU-komissio on käynnistänyt kurinpitotoimet Unkaria vastaan.