Ulkomaat

Tiedän mitä heitit roskiin viime viikolla – naapurien roskien tarkkailu on Lontoossa helppo kansanhuvi

Jokunen

Hämmästykseltäni

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lontoossa

Helpointa

Silloin

vuosi sitten olimme menossa englantilaisen kollegani kanssa samaan aamutilaisuuteen. Hän lupasi tulla poimimaan minut autollaan Lontoon-kodistani.Varoitin kollegaa, että roskat kerätään samana aamuna. Ahtaalla kadulla autoa uhkaa jumittuminen roskarekan taakse.Hän ei huolestunut, vaan peräti riemastui:”Hienoa, pääsenpähän näkemään teidän roskanne!”en osannut vastata mitään näppärää. En ymmärtänyt, miksi kukaan haluaisi nähdä roskani.Olin naiivi ja yksinkertainen.Naapuruston roskien vakoileminen on Britanniassa suuri – joskin salaa harjoitettava – kansanhuvi. Naapurin roskat kertovat totuuden siitä, minkälaista sakkia seinän takana oikeasti asuu.Suomessa ei ole vastaavia roskantarkkailumahdollisuuksia. Kerrostaloissa roskat kiikutetaan vaivihkaa taloyhtiöiden yhteisroskiksiin. Omakotitaloalueella roskis pysyy yksityisasiana.on toisin. Kierrätyssäännöt takaavat sen, että roskat pannaan (ainakin useissa talotyypeissä) jalkakäytävälle julkiselle näytölle.Kaupunginosasta riippuen kunkin kotitalouden roskat pitää lajitella jopa viiteen kuuteen osaan: Yhteen muovilaatikkoon lehdet, kartonki ja tetrapakit. Toiseen muovilaatikkoon lasiset pullot, purkit ja kosmetiikkapurnukat. Kolmanteen muovilaatikkoon muovit, säilykepurkit ja alumiini.Muu menee jätesäkissä sekajätteisiin. Paitsi biojäte, jolle on oma kannellinen ämpärinsä. Joiltakin kerätään erikseen vielä viherjätekin. Sekajätteen osuutta halutaan vähentää, joten se kerätään yleensä vain kerran kahdessa viikossa. Muusta pääsee eroon viikoittain.Muovilaatikot ovat avoimia, joten edellisviikon eletyn elämän jäännökset ovat kaikkien arvioitavina: No kylläpäs tuossa perheessä jaksetaan syödä pakastepizzaa! Tst, tst, kulmatalossa on näemmä taas vietetty kosteat viikonloppubileet. Jahas, vastapäätä laihdutetaan, uskovat kevyttuotteisiin, rassut.Roskalaatikoita ei saa tietenkään jäädä tuijottamaan. Se olisi epähienoa. Mutta sillehän ei voi mitään, jos ohi kulkiessa jotain ohimennen huomaa.on vakoilla jätepaperia. Lehtivalinnoista ilmenee melko suurella varmuudella naapurien poliittinen kanta ja koulutustaso.Brexit-intoisilla konservatiiveilla on laatikossa The Daily Telegraph tai Daily Mail. Vasemmalle kallistuvat lukevat The Guardiania. The Timesin lukijoista ei aina varmuudella tiedä, saattavat olla liikkuvia äänestäjiä.The Sun ja Daily Mirror -tabloidit roskissa kertovat, että naapurusto on vasta gentrifikaatioprosessin puolivälissä.tällöin näkee roskillaan hienostelijoita. Samppanjapullot kasan päällimmäisinä on aloittelijan säälittävä tapa erottua.Edistykselliset ja tiedostavat naapurit erottuvat sillä, että heillä ei ole lainkaan muoviroskia. (Aina on toki mahdollista, että he petkuttavat, ja muovit on vain nakattu sekajätteisiin.)Kulinaristeilta ei jää lainkaan ruokapakkauksia, mutta heidän biojätesammionsa tursuavat jalkakäytävälle. Bataatinkuoret, ravunkuoret ja siansorkat muodostavat muhevan cocktailin.Yksityisyyttään varjelevat eivät laita roskiaan lainkaan ulos. He ajavat roskansa mieluummin itse jätekeräyskeskukseen – tummennetuin lasein.