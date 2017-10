Ulkomaat

Espanja vangitsi kaksi Katalonian itsenäisyysjohtajaa – ”Meillä on jälleen poliittisia vankeja”

Espanjalainen

Òmnium

◼️ALERTA CANVI◼️

🕛 A les 12h aturada

🕗 A les 20h a DIAGONAL des de pg. de Gràcia fins a Francesc Macià, bcn, amb espelmes 🕯#LlibertatJordishttps://twitter.com/hashtag/LlibertatJordis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/6bT9wlSdukhttps://t.co/6bT9wlSduk — Assemblea Nacional (@assemblea) October 16, 2017 https://twitter.com/assemblea/status/920061962222034945?ref_src=twsrc%5Etfw

Sànchezin

Spain jails Catalonia's civil society leaders for organising peaceful demonstrations. Sadly, we have political prisoners again — Carles Puigdemont (@KRLS) October 16, 2017 https://twitter.com/KRLS/status/920024461188796416?ref_src=twsrc%5Etfw

Katalonian