Ulkomaat

Ainakin 15 kuoli ja kymmeniä haavoittui hyökkäyksessä poliisien koulutuskeskukseen Afganistanissa

15 ihmistä on kuollut ja yli 40 haavoittunut itsemurhapommittajan ja asemiesten hyökkäyksessä poliisien koulutuskeskukseen Gardezin kaupungissa Afganistanissa.Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.Afganistanin sisäministeriön mukaan turvallisuusjoukot tappoivat hyökkääjistä ainakin kaksi. Hyökkäyksen uhrien joukossa on sekä siviilejä että poliiseja, Reuters kertoo.”Ensiksi itsemurhapommittaja räjäytti auton koulutuskeskuksen läheisyydessä, jotta hyökkääjillä olisi tilaa aloittaa rynnäkkönsä”, sisäministeriö kertoi julkilausumassaan.Taleban on ilmoittanut olleensa tiistaina tapahtuneen iskun takana.Äärijärjestö on tehnyt toistuvia iskuja Afganistanissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat syrjäytti sen hallinnon vuonna 2001.