Ranskassa pidätettiin kymmenen äärioikeistolaista – Epäillään suunnitelleen poliitikkojen tappamista

Ranskassa terrorismin vastainen poliisi on pidättänyt kymmenen äärioikeistoaktivistia, kertovat viranomaislähteet uutistoimistojen mukaan. Pidätettyjen epäillään suunnitelleen poliitikkojen tappamista.



AFP:n viranomaislähteen mukaan pidätykset tehtiin äärioikeistoaktiiveihin kohdistuneen tutkinnan yhteydessä. Televisiokanava M6:n mukaan 17–25-vuotiaiden miesten epäillään suunnitelleen hyökkäyksiä myös paikkoihin, jonne muslimit kokoontuvat harjoittamaan uskontoaan, uutistoimisto Reuters kertoo.



Pidätykset tehtiin kanavan mukaan Seine-Saint-Denisissä Pariisin pohjoispuolella sekä Marseillessa.



Ranskassa on ollut voimassa poikkeustila vuodesta 2015 lähtien maahan kohdistuneiden useiden terrori-iskujen vuoksi. Ääri-islamistien tekemissä iskuissa on kolmen vuoden aikana kuollut yli 230 ihmistä.