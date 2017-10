Ulkomaat

Jo yhteensä 45 ihmistä on kuollut metsäpaloissa Portugalissa ja Espanjassa

Jo 41

Metsäpalojen

ihmistä on kuollut viikonloppuna alkaneissa metsäpaloissa Portugalissa ja neljä ihmistä Pohjois-Espanjassa, kertoivat viranomaiset tiistaina.Useimmat kuolonuhreista ovat kuolleet autoissa, mutta joitakin on löytynyt myös tulen tuhoamista taloista.Lisäksi kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut ja koteja tuhoutunut.uskotaan olevan tahallaan sytytettyjä. Paloja ovat kuitenkin vahvistaneet alueen kautta kulkeneet Ophelia-myrskyn tuulet.Viime päivien sateet ja tuulten tyyntyminen ovat kuitenkin auttaneet palokuntia sammuttamaan paloja.