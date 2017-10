Ulkomaat

Viisi kuoli auton ajettua väkijoukkoon Ukrainan Harkovassa

Viisi ihmistä

Poliisin tiedotteen

on kuollut auton ajettua heidän päälleen Kiovan Harkovassa. Lisäksi kuusi ihmistä loukkaantui. Heistä kahden tila on vakava.Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.Harkovan poliisin kyseessä ei ole terrori-isku, vaan onnettomuus. Auton naispuolinen kuljettaja on pidätetty ja tapauksesta on käynnistetty esitutkinta.Kuljettajaa epäillään ainakin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.mukaan raskain mahdollinen rangaistus on kymmenen vuoden vankeustuomio, AFP kertoo.Harkova on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki, jossa asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Se sijaitsee Ukrainan koillisosassa.