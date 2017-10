Ulkomaat

Ensimmäinen merkki kansan­murhasta on se, että ihmisiä aletaan kutsua eläimiksi – nyt niin tapahtuu Myanmariss

Myanmarin

Pitääkö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Adama Dieng

Kansanmurhan

Rohingya-väestön

Edes

Myanmarissa