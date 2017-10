Tukholman parhaaseen alakouluun oppilaat ilmoitetaan jo synnytyslaitoksella – Jono täyttyy alkuvuoden lapsista, eikä koulussa ole yhtään maahanmuuttajaa

Ulkomaat

Tukholman parhaaseen alakouluun oppilaat ilmoitetaan jo synnytyslaitoksella – Jono täyttyy alkuvuoden lapsista

Tukholma Vanhemmat saattavat itkeä. He saattavat odottaa koulun ovella rehtoria tai juosta hänet kiinni kaupungilla kesken ostosten. Niin kova hinku monilla vanhemmilla on saada lapsensa Fredrikshovs slotts skolan peruskouluun Tukholmassa. Pettymys on suuri, jos ovi ei aukea.