Ulkomaat

Ei-toivotut vauvat saatetaan jatkossa jättää vauvaluukkuihin Tanskassa – osa kätilöistä vastustaa ajatusta

Tanskan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vauvaluukkuja

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002780616.html

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002780163.html