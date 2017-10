Suomen sotilaat pysyvät Irakissa yhteenotoista huolimatta – Saksassa keskustellaan kriittisesti operaation jatkosta

Ulkomaat

Suomen sotilaat pysyvät Irakissa yhteenotoista huolimatta – Saksassa keskustellaan kriittisesti operaation jat

Suomi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomi

Irakin

Suomi

Suomi

ei ole harkinnut koulutusoperaation keskeyttämistä Pohjois-Irakissa, vaikka Irakin joukkojen ja kurdien välillä leimahti viime viikolla yhteenottoja alueen hallinnasta.Sen sijaan Suomen kanssa yhteistyössä toimiva Saksa keskeytti kurdien peshmerga-joukkojen kouluttamisen viime viikolla joiksikin päiviksi konfliktin takia.Saksa jatkoi koulutustoimintaa viime viikon lopulla tilanteen rauhoituttua, mutta Saksassa käydään nyt keskustelua ylipäätään koko operaation jatkosta.Tilanne Pohjois-Irakissa on viime aikoina muuttunut, kun terroristijärjestö Isis on saatu pitkälti häädettyä alueelta ja Irakin keskushallinnon ja kurdien välit ovat alkaneet kiristyä.osallistuu Irakissa monikansalliseen, terroristijärjestö Isisin nujertamiseen tähtäävään operaatioon. Saksan tavoin Suomi on kouluttanut Pohjois-Irakissa kurdien peshmerga-taistelijoita Isisin-vastaista sotaa varten.Suomalaiset ovat kouluttaneet peshmergoja Irakin keskushallinnon pyynnöstä. Suomi on päättänyt, että osallistumista Irakin operaatioon jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka noin sadalla sotilaalla.Saksassa pelätään, että kansainvälinen operaatio joutuu hankalaan välikäteen Irakin hallinnon ja kurdien viimeaikaisten erimielisyyksien takia. Uhkana on, että kurdit hyödyntävät saksalaisilta ja suomalaisilta saamiaan oppeja mahdollisissa konflikteissa Irakin joukkojen kanssa.Toisin kuin Suomi, Saksa toimittaa Irakin kurdeille myös aseita. Joidenkin saksalaismedioissa esiintyneiden raporttien mukaan kurditaistelijat käyttivät Saksan toimittamia Milan-panssarintorjuntaohjuksia viime viikolla Irakin joukkoja vastaan.Tätä ei ole kuitenkaan saatu vahvistettua.keskushallinnon ja kurdien välisen konfliktin taustalla on Irakin Kurdistanissa syyskuussa järjestetty kansanäänestys alueen itsenäisyydestä.Äänestys itsehallintoalueen itsenäisyydestä suututti keskushallinnon, ja vastauksena siihen Irakin joukot valtasivat viime viikolla tärkeän öljykaupungin Kirkukin ja muita kurdien hallussa olleita alueita.Kirkuk ei virallisesti kuulu Kurdistaniin, mutta kurdit ovat pitäneet sitä hallussaan vuodesta 2014, jolloin Irakin joukot vetäytyivät alueelta Isisin tieltä.Irakin joukot ottivat Kirkukin viime viikolla haltuunsa pääosin taisteluitta, mutta alueella oli muutamia aseellisia yhteenottoja.alkoi jo ennen Kurdistanin itsenäisyysäänestystä valmistella sitä, että Irakin-operaation painopiste siirtyisi Pohjois-Irakin kurdialueen ulkopuolelle.Peshmergojen koulutustyö on viety lähes loppuun, ja seuraavaksi koulutusta on tarkoitus tarjota myös muille ryhmille eri puolilla Irakia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi Irakin armeijaa.Suomella on myös käynnistymässä poliisien koulutusoperaatio Irakin pääkaupungissa Bagdadissa.Suomi perustaa tänä syksynä Irakiin niin sanotun liikkuvan koulutusryhmän, joka voi tarjota koulutusta Erbilin koulutustukikohdan ulkopuolella.Tavoitteena on nyt auttaa Irakia luomaan turvallisuusrakenteet, jotka pitävät yllä rauhaa ja yhteiskunnan vakautta.Kirkukin ja muiden tärkeiden öljyalueiden menetys saattaa itse asiassa hillitä kurdien separatistisia pyrkimyksiä Irakissa, koska samalla he menettivät merkittävän osan itsehallinnon tulolähteistä.seuraa Saksassa käytävää keskustelua Irakin-operaation kohtalosta, sillä Saksan linjauksilla on vaikutusta myös Suomen päätöksiin oman operaation jatkamisesta.Kovin nopeita muutoksia Saksan suunnalta tuskin on kuitenkaan luvassa, sillä maassa käydään parhaillaan hallitusneuvotteluita. Päätöksiä voi odottaa vasta sitten, kun uusi hallitus on koossa.