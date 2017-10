Torstaina julkistettavat salaiset JFK-asiakirjat saattavat paljastaa uusia tietoja murhaaja Lee Harvey Oswaldin liikkeistä Meksikossa

Ulkomaat

Torstaina julkistettavat salaiset JFK-asiakirjat saattavat paljastaa uusia tietoja murhaaja Lee Harvey Oswaldi

Torstaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Näin

Presidentti

Vaikka

https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/10/21/will-trump-release-the-final-jfk-assassination-documents-a-deadline-looms-pressure-grows/?utm_term=.1f1e717dbeaf

Valtaosa