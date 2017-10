Kiinan presidentti Xitä verrataan nyt Maoon – Kiina-ekonomisti: ”Kiina on valtava ja aikoo nousta johtoon. Siinä on meillä länsimaissa paljon pureskeltavaa”

Ulkomaat

Kiinan presidentti Xitä verrataan nyt Maoon – Kiina-ekonomisti: ”Kiina on valtava ja aikoo nousta johtoon. Sii

”Kiina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mitä Xin nimen lisääminen peruskirjaan aiheuttaa?

Miten Xin vallan lisääntyminen näkyy Suomessa ja maailmalla?

Mihin Kiina keskittyy tulevaisuudessa?