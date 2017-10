Suomessa vieraileva Puolan presidentti kimpaantui HS:n kysymyksestä: ”Rouva, vakuutan teille, että Puolassa suojellaan kansalaisoikeuksia ja demokratian sääntöjä”

Ulkomaat

Suomessa vieraileva Puolan presidentti kimpaantui HS:n kysymyksestä: ”Rouva, vakuutan teille, että Puolassa su

Puolan

Huolet

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Presidentti

PiS:n

Presidentti

Puolan