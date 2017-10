Ulkomaat

Singaporessa on noin 860 autoa yhtä neliökilometriä kohti – Valtio ryhtyy rajoittamaan myyntiä

kaupunkivaltio Kaakkois-Aasiassa rajoittaa autojen määrää kaduillaan ensi vuodesta alkaen, uutistoimisto AFP kertoo. Runsaan viiden ja puolen miljoonan asukkaan kaupunki satsaa vastavuoroisesti joukkoliikenteeseen.Autojen ja moottoripyörien määrä kasvaa Singaporessa tällä hetkellä noin 0,25 prosenttia vuodessa, mutta ensi vuoden helmikuussa ryhdytään toimiin kasvun pysäyttämiseksi, paikallinen liikennevirasto tiedottaa.kalleimpiin maihin lukeutuva kaupunkivaltio on jo entuudestaan rajoittanut myytävien autojen määrää. Autojen määrää liikenteessä on myös rajoitettu, millä on onnistuttu välttämään jättimäiset ruuhkat, jotka ovat tavallisia monissa muissa Aasian suurkaupungeissa.Singaporessa auton ostaminen on tehty kalliiksi. Autoa halajavan on ensin hankittava omistamiseen oikeuttava lupa, joka on voimassa kymmenen vuotta ja maksaa 50 000 Singaporen dollaria eli yli 31 000 euroa.Toyotan viisiovinen henkilöautomalli Corolla Altis maksaa Singaporessa luvan kanssa noin 111 000 Singaporen dollaria eli lähes 70 000 euroa. Suomessa uuden Toyota Corollan saa edullisimmillaan noin 24 000 eurolla.Vuoden 2016 lopussa Singaporessa oli rekisteröityjä autoja yli 600 000. Se on valtava määrä maassa, jonka pinta-ala on vain runsaat 700 neliökilometriä.aikataulua hankkeelle ei ole annettu.Maanantaina julkistetussa tiedotteessa paikallinen liikennevirasto kertoo, että 12 prosenttia kaupunkivaltion pinta-alasta on jo teiden ja katujen peitossa. Seuraavien viiden vuoden aikana joukkoliikenteeseen aiotaan satsata 28 miljardia Singaporen dollaria eli noin 17,5 miljardia euroa.