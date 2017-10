Saudi-Arabian kruununprinssi jatkoi yllättäviä uudistuksia ja hyökkäsi vanhoillista valtakoneistoa vastaan – ”Olemme palaamassa maltillisen islamin maaksi”

Ulkomaat

Saudi-Arabian kruununprinssi jatkoi yllättäviä uudistuksia ja hyökkäsi vanhoillista valtakoneistoa vastaan – ”

Saudi-Arabian

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Muhammed

Kruununprinssin

Erityistalousalue

Kruununprinssi

Suurhanke

Kruununprinssin