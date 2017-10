Vaikutusvaltainen ex-tukija arvosteli Trumpia taas kovin sanoin: ”Valheita täysin valheelliselta presidentiltä” – Trump vastasi pilkkaamalla senaattorin pituutta

Ulkomaat

Vaikutusvaltainen ex-tukija arvosteli Trumpia taas kovin sanoin: ”Valheita täysin valheelliselta presidentiltä

Sen. Corker is the incompetent head of the Foreign Relations Committee, & look how poorly the U.S. has done. He doesn't have a clue as..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/922828476872318976?ref_src=twsrc%5Etfw

...the entire World WAS laughing and taking advantage of us. People like liddle' Bob Corker have set the U.S. way back. Now we move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/922830229525225477?ref_src=twsrc%5Etfw

...Corker dropped out of the race in Tennesse when I refused to endorse him, and now is only negative on anything Trump. Look at his record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/922799981874089985?ref_src=twsrc%5Etfw

Same untruths from an utterly untruthful president. #AlertTheDaycareStaffhttps://twitter.com/hashtag/AlertTheDaycareStaff?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 24. lokakuuta 2017 https://twitter.com/SenBobCorker/status/922807083526914049?ref_src=twsrc%5Etfw

