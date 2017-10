Ruotsi tiukentamassa aseviennin säätelyä – ”Mitä heikompi demokratian tila on, sitä vähemmän tilaa lupien myöntämiselle on”

Ulkomaat

Ruotsi tiukentamassa aseviennin säätelyä – ”Mitä heikompi demokratian tila on, sitä vähemmän tilaa lupien myön

Tukholma

Ruotsin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ruotsin

Aseviennin

Rauhanjärjestö

http://www.svenskafreds.se/inget-absolut-forbud-mot-vapenexport-till-diktaturer