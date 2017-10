Ninjaksi pukeutunut 74-vuotias murtomies jäi kiinni Japanissa – epäillään yli 250 murrosta kahdeksan vuoden aikana

Ulkomaat

Ninjaksi pukeutunut 74-vuotias murtomies jäi kiinni Japanissa – epäillään yli 250 murrosta kahdeksan vuoden ai

Japanin

Osakan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lopulta

Kuulusteluissa

poliisi on saanut viimeinkin napattua 74-vuotiaan miehen, jonka epäillään tehtailleen murtoja yli kahdeksan vuoden aikana ninjaksi pukeutuneena.”Hän oli pukeutunut kuin ninja, mustiin vaatteisiin”, kerrottiin Kawachin poliisiasemalta uutistoimisto AFP:lle.poliisi on pitkään hämmästellyt turvakameroiden tallenteita, joissa ”ninja” näkyy murtopuuhissa. Toukokuussa mestarivaras teki kuitenkin virheen, kun hänen pään ympärille kiedottu vaate putosi ja miehen kasvot paljastuivat. Miehellä on rikosrekisterissä aiempia merkintöjä varkauksista.Miehen henkilöllisyyden paljastuttua poliisi alkoi tarkkailla varasta.”Tutkijamme seurasivat, kuinka hän tepasteli päiväsaikaan ulos talostaan kuten kuka tahansa vanha mies. Kotoaan hän meni hylättyyn asuntoon, missä hän vaihtoi vaatteet ja odotti pimeää. Kun mies tuli ulos, hän oli pukeutunut kokonaan mustaan. Mies ei kulkenut tavallisilla kaduilla, vaan meni läpi ahtaista paikoista talojen välillä ja juoksenteli muurien päällä”, poliisi kertoi.poliisi pidätti miehen, kun tämä oli murtautunut elektroniikkakauppaan ja kuljetti saalistaan kätköpaikalle neljältä aamuyöllä.Pidätettäessä mies kertoi vihaavansa työntekoa ja sanoi varastelun olevan nopeampaa.”Ninjavarasta” epäillään 254 murrosta kahdeksan vuoden aikana. Saaliiden arvo on ollut reilut 220 000 euroa.mies kertoi tarvinneensa murtoon vain kymmenen minuuttia. Tavallisesti hän varasti asunnoista käteistä asukkaiden nukkuessa.”Hän on ammattilainen. Mies kertoi, että jos hän olisi ollut nuorempi, ei hän olisi jäänyt kiinni. Hän sanoi lopettavansa hommat nyt kun on 74-vuotias”, polisii kertoi.