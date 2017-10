Ulkomaat

17 vuorikiipeilijää kuoli lumivyöryssä Mongoliassa

on kuollut Mongoliassa Khangai-vuorilla sunnuntaina sattuneessa lumivyöryssä.Uutistoimisto AFP kertoo, että Mongolian hätätilaviranomaisten mukaan kaikki kuolleet ovat olleet paikallisia. He olivat olleet kiipeilemässä 4 021 metriä korkealla Otgontenger-vuorella.Kymmenen kiipeilijän ruumiit löydettiin aiemmin kuluvalla viikolla. Kiipeilijäryhmässä oli neljä naista ja 13 miestä, kaikki iältään 30–50-vuotiaita.Toinen, kymmenestä kiipeilijästä koostunut ryhmä pääsi vyöryltä turvaan.suosittu vuorikiipeilykohde. Nyt sattunut turma on erityisen tuhoisa, sillä Otgotengerilla on 1960-luvun jälkeen kuollut vain neljä kiipeilijää.Tuhoisa kiipeilyturma sattui myös Nepalissa vuonna 2015, kun maanjäristyksen laukaisemat lumivyöryt ja muut ongelmat surmasivat ainakin 17 vuorikiipeiljää ja sherpaa Mount Everestilla.