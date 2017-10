Kissa pelasti suomalaisvänrikit Isisin väijytykseltä Raqqassa, suurvoiton jälkeen edessä voi olla komennus uudelle rintamalle – ”Isis juoksee meitä karkuun”

Ulkomaat

Kissa pelasti suomalaisvänrikit Isisin väijytykseltä Raqqassa, suurvoiton jälkeen edessä voi olla komennus uud

Kissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Bagok Kullervo

Taistelu

International Taburin yöeläjät, AKA Suicide Squad, Space Invaders, Nightcrawlers.



Joka poika kuin veli. pic.twitter.com/lhiWqwAmlahttps://t.co/lhiWqwAmla — Bagok Kullervo (@AssaultStache) September 6, 2017 https://twitter.com/AssaultStache/status/905338510290427905?ref_src=twsrc%5Etfw

Pian

Isis

Kumpikin

Ariel

Ariel