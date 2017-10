Ulkomaat

Donald Trump avautui alkoholistina kuolleen isoveljensä tarinasta, kun hän julisti USA:n huumekriisin hätätila

Yhdysvaltain

Trump

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Trumpin torstainen julistus

Tässä muodossa

Yhdysvaltojen