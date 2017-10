Purjehtijoiden uskomattomalta kuulostava merimatka: viruivat viisi kuukautta tuuliajolla Tyynellämerellä, kokivat kaksi haihyökkäystä ja onnistuivat ruokkimaan itsensä sekä kaksi koiraa

Kaksi

📺🔊: #USSAshlandhttps://twitter.com/hashtag/USSAshland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw rescues two mariners and their dogs stranded in Pacific Ocean for months - https://t.co/u4ntPRLtHLhttps://t.co/u4ntPRLtHL via @Amphib7FLThttps://twitter.com/Amphib7FLT?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/t7e50EwTjthttps://t.co/t7e50EwTjt

https://twitter.com/USNavy/status/923636426226524168?ref_src=twsrc%5Etfw